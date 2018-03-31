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10 gün önce derede kaybolan polisle ilgili kahreden detay ortaya çıktı

Trabzon'da 10 gün önce polis otosunun dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polisin, göreve çıkmadan önce eşinden helallik istediği ortaya çıktı

10 gün önce derede kaybolan polisle ilgili kahreden detay ortaya çıktı

Trabzon'da 10 gün önce polis otosunun dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polisin, göreve çıkmadan önce eşinden helallik istediği ortaya çıktı

31 Mart 2018 Cumartesi 12:35
10 gün önce derede kaybolan polisle ilgili kahreden detay ortaya çıktı
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 TRABZON'UN Maçka ilçesinde 10 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın göreve çıkmadan eşi Hacer Ayan'dan helallik istediği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 10 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları sürüyor.

EŞİNDEN HELALLİK İSTEMİŞ

AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km'lik bir alanda havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, Ayan'ın göreve çıkmadan eşinden helallik istediği öğrenildi. Mehmet Ayan'ın akrabası Hasan Aslan, bir umutla Ayan'ın bulunmasını beklediklerini belirterek Mehmet Ayan'ın normalde masa başı görev yaptığını ancak kaybolduğu gece ısrarla göreve çıkmak istediğini öğrendiklerini söyledi.


"BİR UMUT BEKLİYORUZ"

Aslan, "Çalışmalar devam ediyor ama henüz bir netice alınamadı. Allah razı olsun tüm Türkiye burada ancak halen bulunamadı. Bir umut bekliyoruz. Kaza yapıp derede kaybolduğu gece eşiyle bir görüşmesi olmuş. Eşine 'hakkını helal et, fazla yaşayamam' demiş. Bunu göreve gideceği gece söylemiş. Normalde göreve çıkmıyordu. O gece ısrar ederek arkadaşlarına göreve gitmek istediğini söylemiş. Acımız büyük bekliyoruz. Cenabı Allah'tan bir umut bekliyoruz. Yapılmayan bir şey kalmadı. Bütün ekipler çalışıyor ama mesafe uzun. Çok engebeli yerler var. Kayaların altına fileler kuruldu, sahil taranıyor. Helikopterde havadan çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

POLİS OTOSU DEREYE UÇMUŞTU

Öte yandan, 22 Mart tarihinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AyanTrabzon
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