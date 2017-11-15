10 ByLock kullanıcısı tutuklandı

VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ağrı merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Van, Diyarbakır ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında polis, öğretmen, imam, memur, esnaf ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.