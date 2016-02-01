10 aylık bebeğini baltayla öldürdü

OLAY Kiraz ilçesi Çanakçı mahallesinde bir evde meydana geldi. Birkaç ay önce eşi Ali P.'den boşanan ve babası İbrahim P. (69) ve 10 aylık bebeği İ.P. ile yaşamaya başlayan H.Ç. (34)'nin iddialara göre psikolojik sorunları vardı. Anne H.Ç., evde bebeği ile yalnız kaldığı sırada balta ile 10 aylık bebeği İ.P.'nin boğazını kesti. Çocuğunu kestikten sonra yatan anne Hatice Ç., babası İbrahim Ç. gelince çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

İbrahim Ç., torununun tavuk kümesi üzerindeki cesedini görünce şoke oldu. Durumun bildirilmesi ile gelen jandarma ekipleri anne H.Ç.'yi gözaltına alırken 10 aylık bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılı.

TORUNUNU EVDE BULAMAYINCA ŞÜPHELENDİ

Torununu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getiren İbrahim Ç. burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olayı anlatan acılı dede İbrahim Ç., şunları söyledi: ''Ben eve vardım. Kızım yatağında yatıyordu. Karanlıktı ev, gözlerimde iyi görmüyor. Çocuğu göremedim. 'Çocuk nerede?' dedim kızıma, hemen yakınımızda amcası var o da bana 'Amcam da' dedi. Gittim oraya, 'Çocuk nerede' dedim, 'Ne çocuğu, çocuk yok burada' dedi. Koştum geldim eve. Kızıma tekrar sordum 'Çocuk nerede' diye. Kızım bana, 'Çocuğu kestim' dedi. Sonra öğrendim ki demirden tavuk kümesi var bizim onun üstüne atmış. Baltayla boğazından kesmiş. Kızımın akıl sağlığı yerinde değildir. Hastaneye yatıracaktık'' dedi.