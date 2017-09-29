1 güvenlik korucusu şehit oldu

AĞRI Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “25 Eylül 2017 tarihinde Doğubayazıt İlçesi Yaygınyurt Köyü Civarında (3) Afganlı göçmenin Bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak öldürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda; 28 Eylül 2017 Perşembe günü Güngören Köyü Civarında terörist lerle sıcak temas sağlanmış, (4) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmalarda (2) güvenlik korucusu yaralanmış, (1) Güvenlik Korucusuda şehit olmuştur . Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir' denildi.

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