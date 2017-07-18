1 ay trafiğe kapatılacak

EDİNİLEN bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırları arasında bazı bölümler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikameti 1 ay süreyle trafiğe kapatılacak.
24 Temmuz’da başlayacağı belirtilen üst yapı çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildikten sonra Kaynaşlı Kavşağından TEM otoyoluna tekrar verilecek.
Çalışmanın 24 Ağustos 2017 tarihinde bitmesi planlanıyor.
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