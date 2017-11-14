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'Zürih'ten Antalya'ya uçacak'

İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Dominique Paravicini, gelecek yıl mart ayından itibaren İsviçre havayolu şirketi Edelweiss'in Zürih'ten Antalya'ya doğrudan uçuş yapmayı planladığını açıkladı

'Zürih'ten Antalya'ya uçacak'

İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Dominique Paravicini, gelecek yıl mart ayından itibaren İsviçre havayolu şirketi Edelweiss'in Zürih'ten Antalya'ya doğrudan uçuş yapmayı planladığını açıkladı

14 Kasım 2017 Salı 22:18
'Zürih'ten Antalya'ya uçacak'
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MANAVGAT’TA bulunan bir otelde İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Dominique Paravicini, İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti, İsviçre Türkiye Ticaret Odası Başkanı Arpat Şenocak, İsviçre İş Merkezi yöneticisi Mehmet Yıldırımlı turizmcilerle bir araya geldi. Toplantıda İsviçre ile Türkiye arasında ticari ilişkiler hakkında bilgi veren Büyükelçi Paravicini, 2015 yılı rakamlarıyla İsviçre'nin Türkiye'den ithalatının 1.282 milyar Frank, ihracatının ise 1.856 milyar Frank olduğunu belirtti. Türk şirketlerinin İsviçre'de doğrudan yatırım tutarlarının 419 milyon Frank olduğunu anlatan Büyükelçi Paravicini, İsviçreli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının ise 2.8 milyar Frank düzeyinde olduğunu söyledi.
Türkiye ile İsviçre'nin 1991 yılında serbest ticaret anlaşması imzaladığını belirten ve her iki ülke arasında ticari ilişkilerin arttırılması gerektiğinin önemine işaret eden Paravicini, turizmin bu konuda öncü rol oynayabileceğini söyledi. Her iki ülke arasında turizm konusunda işbirliğinin geliştirilebileceğini vurgulayan Paravicini, İsviçreli havayolu şirketi Edelweiss'in gelecek yıl mart ayında Zurih'ten Antalya'ya doğrudan uçuşlar başlatmayı planladığını kaydetti. Paravicini, Türk turizmcilerin İsviçre pazarından daha fazla pay alabilmesi için tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerektiğini de anlattı.
İsviçre'deki eğitim imkanlarını da anlatan Büyükelçi Paravicini, Türkiye'den daha fazla öğrencinin ülkesinde yükseköğrenim eğitimi alması için umutlu olduğunu belirtti. Toplantıda İsviçre ile Türkiye arasında turizm ve eğitim konusunda ilişkili daha da arttırmak amacıyla neler yapılabileceği görüş alışverişinde bulunuldu.
 

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IsviçreTürkiye Büyükelçisi Dominique Paraviciniİsviçre HavayoluEdelweiss
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