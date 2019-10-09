Ziller turizm için çalacak

SÖMESTR tatili haricinde sonbahar ve ilkbahar döneminde ara tatiller olmasının özellikle kültür turizminde artışa neden olacağı tahmin ediliyor. Seyahat acenteleri, bu yeni tarihlere yönelik yeni ürünlerini çoktan piyasaya sundular.

10 MİLYAR TL’LİK CANLANMA OLACAK

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kasım ve nisan ayındaki ara tatillerde farklı bölgelere yönelik yeni paket turlar hazırlandığını açıklıyor. Bağlıkaya, şöyle konuşuyor: “Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde öğrenci bulunuyor. Üç ara tatilde öğrenciler ve aileleri hesaba katıldığında yaklaşık 10 milyon kişinin katılacağı bir tatil hareketi oluşacağını öngörüyoruz. Bu tatiller ekonomide 10 milyar TL’lik canlanmaya yol açacak.” 18 -22 Kasım tarihleri arasında eğitime ilk ara verileceğini anımsatan Bağlıkaya, şunları ifade ediyor: “Kasım ayında yurt içinde yakın mesafelere yönelik iki -üç gecelik tatil seçenekleri ağırlıkta. Başta Kapadokya olmak üzere, Adana, Antakya, Antep bölgesi kültür ve gastronomi turları da satışta. Bolu, Abant – Yedigöller turları göze çarpıyor. Kars ve Doğu Ekspresi trenlerine yönelik paketler de satışta. Ayrıca termal tatil seçenekleri de bu ürün yelpazesinin içinde yer alıyor. Kasım ayında hava ve fiyat konusunda koşulların uygunluğu nedeniyle Antalya ve Ege sahillerindeki tesisler de tatilcilerin tercihi olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve vizesiz Balkan ülkeleri turlarına da ilgi var.”

GELECEK YAZ İÇİN ERKEN

REZERVASYON FIRSATI KASIM’DA

19 Haziran’da on bir haftalık yaz tatilinin başlayacağını hatırlatan Bağlıkaya, gelecek yaza ilişkin erken rezervasyon kampanyalarının da kasım ayı itibarıyla tüketiciye sunulacağı öngörüsünde bulunuyor. Bağlıkaya, erken rezervasyon kampanyalarının ilk dönemlerinden faydalanıp önümüzdeki yaz için planlarını yapanların, uygun fiyatlara tatil imkanı yakalayacağını vurguluyor.

BUTİK TESİSLER İÇİN DE FIRSAT

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da, “İç pazarda Türkiye büyük bir potansiyele sahip, fakat okul tatillerinin eski yapısı, bu potansiyelin harekete geçmesi konusunda büyük bir engeldi. Tatillerin yeniden düzenlenerek sezonun farklı dönemlere bölünmesine dönük bu yeni uygulama, yaz aylarındaki yığılmanın önüne geçecek” diye konuşuyor. Konaklama sektörünün oda ve yatak sayısı olarak bu yeni düzenlemeye hazır olduğunu altını çizen Ayık, “Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk kısa tatil için çoğunlukla şehir tesisleri ve orman bölgelerindeki tesislerin rağbet göreceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra iç turistin tercihine bağlı olarak belki de küçük ilçe ve kasabalardaki butik turizm yapan işletmeler de ön plana çıkabilir” diye konuşuyor. Sömestr tatilinin ise rutin bir tatil olduğunu kaydeden Ayık, kış ve termal turizmin yine öne çıkacağını ifade diyor.