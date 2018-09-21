Yurtdışındaki tanıtma müşavirlikleri kapanıyor mu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığın yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerini çeşitli ülkelerdeki 45 Tanıtma Müşavirliği ile yürütüyor.

Ancak bu birimlerin başındaki müşavirlerden yurtdışı görev süresi dolanların yerine atama yapılmadığı için boş bulunuyor.

Aralarında uzun süredir boş olanların da bulunduğu Yurtdışı Tanıma Müşavirliklerine atama yapılmaması, bu birimlerin kapatılacağı iddiasını gündeme getirdi.

Konuyla ilgili olarak bakanlıktan bilgi alınamazken yurtdışında az sayıda kalan görev başındaki Tanıtma Müşavirleri konuyla ilgili sorulara yanıt vermiyor.

Bakanlıktan emekli bir yönetici, yurtdışı Tanıtma Ataşeliklerinin bakanlığı bağlanan Yunus Emre Enstitüsü bünyesine alınacağı yönünde çalışmalar yapıldığını bu birimlere atama yapılmadığını söyledi.

Öte yandan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni hükümet sistemi ile ilgili yapılan değişiklikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bölümde yer alan, bakanlığın yeni yapılanması ile birlikte görevleri sona erecekler arasında yurtdışı tanıtma müşavirlikleri de yer aldığına dikkat çekiliyor.

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 703 numaralı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten kaldırılan hükümler bölümünde şöyle deniyor:

“Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığında; Tanıtma Ataşesi, Kültür Müşaviri, Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Ataşe Yardımcısı, Tanıtma Müşaviri Yardımcısı, unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer.

Yurtdışı Tanıtma Müşavirliklerinin bağlanacağı iddia edilen Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 2007 yılında 5653 sayılı yasa ile kurulan

Yunus Emre Vakfı bünyesinde bulunuyor.

Vakfının Mütevelli Heyeti’nin başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı yapıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtdışındaki Tanıtma Müşavirlikleri

ASTANA (Kazakistan)

AŞKABAT (Türkmenistan)

ATİNA (Yunanistan)

BAKÜ (Azerbaycan)

BELGRAD(Sırbistan)

BERLİN (Almanya)

BİŞKEK (Kırgızistan)

BUDAPEŞTE (Macaristan)

BRÜKSEL (Belçika)

DUBAİ (BAE)

FRANKFURT (Almanya)

HELSİNKİ (Finlandiya)

KAHİRE (Mısır)

KİEV (Ukrayna)

KOPENHAG (Danimarka)

KUALA LUMPUR (Malezya)

LAHEY (Hollanda)

LONDRA (İngiltere)

LOS ANGELES (ABD)

MADRİD (İspanya)

MOSKOVA (Rusya)

NEW YORK (ABD)

PARİS (Fransa)

PEKİN (Çin)

RİYAD (Suudi Arabistan)

ROMA (İtalya)

SARAYBOSNA (Bosna Hersek)

SİDNEY (Avustralya)

SOFYA (Bulgaristan)

STOCKHOLM (İsveç)

SAU PAULO (Brezilya)

ŞANHAY (Çin)

ST.PETERSBURG (Rusya)

ŞAM (Suriye)

TAHRAN (İran)

TAŞKENT (Özbekistan)

TEL-AVİV (İsrail)

TOKYO (Japonya)

TORONTO (Kanada)

TUNUS (Tunus)

ÜSKÜP (Makedonya)

VARŞOVA (Polonya)

VİYANA (Avusturya)

WASHINGTON (ABD)

YENİ DELHİ (Hindistan)

ZÜRİH (İsviçre)



Yunus Emre Enstitüsü’nün yurtdışındaki birimleri

ABD - Washington DC

Afganistan - Kabil

Almanya - Berlin

Almanya - Köln

Arnavutluk - İşkodra

Arnavutluk - Tiran

Avustralya - Melbourne

Avusturya - Viyana

Azerbaycan - Bakü

Bahreyn - Manama

Belçika - Brüksel

Bosna Hersek - Foynitsa

Bosna Hersek - Mostar

Bosna Hersek - Saraybosna

Cezayir - Cezayir

Fas - Rabat

Fransa - Paris

Güney Afrika - Johannesburg

Gürcistan - Tiflis

Hollanda - Amsterdam

Hırvatistan - Zagreb

İngiltere - Londra

İran - Tahran

İspanya - Madrid

İtalya - Roma

Japonya - Tokyo

Karadağ - Podgoritsa

Katar - Doha

Kazakistan - Astana

KKTC - Lefkoşa

Kosova - İpek

Kosova - Priştine

Kosova - Prizren

Lübnan - Beyrut

Macaristan - Budapeşte

Makedonya - Üsküp

Malezya - Kuala Lumpur

Meksika - Meksiko

Mısır - Kahire

Moldova - Komrat

Pakistan - Karaçi

Pakistan - Lahor

Polonya - Varşova

Romanya - Köstence

Romanya - Bükreş

Rusya Federasyonu - Kazan

Rusya Federasyonu - Moskova

Senegal - Dakar

Sırbistan - Belgrad

Sudan - Hartum

Somali - Mogadişu

Tunus - Tunus

Ukrayna - Kiev

Ürdün – Amman