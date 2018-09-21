Yurtdışındaki tanıtma müşavirlikleri kapanıyor mu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığın yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerini çeşitli ülkelerdeki 45 Tanıtma Müşavirliği ile yürütüyor.
Ancak bu birimlerin başındaki müşavirlerden yurtdışı görev süresi dolanların yerine atama yapılmadığı için boş bulunuyor.
Aralarında uzun süredir boş olanların da bulunduğu Yurtdışı Tanıma Müşavirliklerine atama yapılmaması, bu birimlerin kapatılacağı iddiasını gündeme getirdi.
Konuyla ilgili olarak bakanlıktan bilgi alınamazken yurtdışında az sayıda kalan görev başındaki Tanıtma Müşavirleri konuyla ilgili sorulara yanıt vermiyor.
Bakanlıktan emekli bir yönetici, yurtdışı Tanıtma Ataşeliklerinin bakanlığı bağlanan Yunus Emre Enstitüsü bünyesine alınacağı yönünde çalışmalar yapıldığını bu birimlere atama yapılmadığını söyledi.
Öte yandan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni hükümet sistemi ile ilgili yapılan değişiklikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bölümde yer alan, bakanlığın yeni yapılanması ile birlikte görevleri sona erecekler arasında yurtdışı tanıtma müşavirlikleri de yer aldığına dikkat çekiliyor.
09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 703 numaralı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten kaldırılan hükümler bölümünde şöyle deniyor:
“Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığında; Tanıtma Ataşesi, Kültür Müşaviri, Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Ataşe Yardımcısı, Tanıtma Müşaviri Yardımcısı, unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer.
Yurtdışı Tanıtma Müşavirliklerinin bağlanacağı iddia edilen Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 2007 yılında 5653 sayılı yasa ile kurulan
Yunus Emre Vakfı bünyesinde bulunuyor.
Vakfının Mütevelli Heyeti’nin başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı yapıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtdışındaki Tanıtma Müşavirlikleri
ASTANA (Kazakistan)
AŞKABAT (Türkmenistan)
ATİNA (Yunanistan)
BAKÜ (Azerbaycan)
BELGRAD(Sırbistan)
BERLİN (Almanya)
BİŞKEK (Kırgızistan)
BUDAPEŞTE (Macaristan)
BRÜKSEL (Belçika)
DUBAİ (BAE)
FRANKFURT (Almanya)
HELSİNKİ (Finlandiya)
KAHİRE (Mısır)
KİEV (Ukrayna)
KOPENHAG (Danimarka)
KUALA LUMPUR (Malezya)
LAHEY (Hollanda)
LONDRA (İngiltere)
LOS ANGELES (ABD)
MADRİD (İspanya)
MOSKOVA (Rusya)
NEW YORK (ABD)
PARİS (Fransa)
PEKİN (Çin)
RİYAD (Suudi Arabistan)
ROMA (İtalya)
SARAYBOSNA (Bosna Hersek)
SİDNEY (Avustralya)
SOFYA (Bulgaristan)
STOCKHOLM (İsveç)
SAU PAULO (Brezilya)
ŞANHAY (Çin)
ST.PETERSBURG (Rusya)
ŞAM (Suriye)
TAHRAN (İran)
TAŞKENT (Özbekistan)
TEL-AVİV (İsrail)
TOKYO (Japonya)
TORONTO (Kanada)
TUNUS (Tunus)
ÜSKÜP (Makedonya)
VARŞOVA (Polonya)
VİYANA (Avusturya)
WASHINGTON (ABD)
YENİ DELHİ (Hindistan)
ZÜRİH (İsviçre)
Yunus Emre Enstitüsü’nün yurtdışındaki birimleri
ABD - Washington DC
Afganistan - Kabil
Almanya - Berlin
Almanya - Köln
Arnavutluk - İşkodra
Arnavutluk - Tiran
Avustralya - Melbourne
Avusturya - Viyana
Azerbaycan - Bakü
Bahreyn - Manama
Belçika - Brüksel
Bosna Hersek - Foynitsa
Bosna Hersek - Mostar
Bosna Hersek - Saraybosna
Cezayir - Cezayir
Fas - Rabat
Fransa - Paris
Güney Afrika - Johannesburg
Gürcistan - Tiflis
Hollanda - Amsterdam
Hırvatistan - Zagreb
İngiltere - Londra
İran - Tahran
İspanya - Madrid
İtalya - Roma
Japonya - Tokyo
Karadağ - Podgoritsa
Katar - Doha
Kazakistan - Astana
KKTC - Lefkoşa
Kosova - İpek
Kosova - Priştine
Kosova - Prizren
Lübnan - Beyrut
Macaristan - Budapeşte
Makedonya - Üsküp
Malezya - Kuala Lumpur
Meksika - Meksiko
Mısır - Kahire
Moldova - Komrat
Pakistan - Karaçi
Pakistan - Lahor
Polonya - Varşova
Romanya - Köstence
Romanya - Bükreş
Rusya Federasyonu - Kazan
Rusya Federasyonu - Moskova
Senegal - Dakar
Sırbistan - Belgrad
Sudan - Hartum
Somali - Mogadişu
Tunus - Tunus
Ukrayna - Kiev
Ürdün – Amman