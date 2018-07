Yurt içinden, yurt dışından binlerce kişi ücretsiz plaja akın etti

Karadeniz Ereğli Belediyesi Plaj Sorumlusu Yıldıray Ağlar, plajın ücretsiz olduğunu, yiyeceklerinde piyasaya göre çok uygun olduğunu ifade etti.

Ağlar, "Hayırlısıyla plajımızı 9 Haziran'da açtık. Son 4-5 gündür havalar da çok iyi gidiyor" diyerek şu sözleri kaydetti:

"Doluluk oranı fazlalaştı. Plajımız biliyorsunuz ücretsiz. Bir tek eşyalarımız çalınmasın diye kabinleri kiralıyoruz. Çocuk emzirme yerleri yaptırdık. Mescidimiz var bay-bayan. Engelliler için yeni yerler yapmaya çalıştık. Bitme aşamasında. Misafirlerimizin burada yeme içme sorunları yok. 10 tane cankurtaran, 4 tane gözlemci var, tedbirlerimiz alındı. Jet ski ve 2 tane sandalımız var. Arkadaşlar devamlı kontrol altında. Herhangi sakatlık olmasın, güzel bir şekilde sezonu bitirmek için arkadaşlar elinden geleni yapıyorlar. Bizim için önemli olan ailelerin çocuklarını yalnız bırakmamaları. Denizde her an göz önünden kaybolabiliyor. Sakatlık olmaması için uyarılar yapıyoruz. Ailelerde çocuklarda bize yardımcı olurlarsa, gördüklerini bildirirlerse zabıtamız olsun, yukarıda güvenliğimiz olsun, biz olalım, temizliğimiz olsun her türlü imkanı vermeye çalışıyoruz. Engelli tuvaletinin yeniden yenilenmesi, şurada az ileride soyunup giyinmeleri, engellilerin aşağıya inmeleri, denize karşı platform yapılacak. Bunlar bitme aşamasına giriyor. Batı Karadeniz'in en büyük plajlarından bir tanesi hatta tektir. 1,5 kilometreye yakın alanımız var. Dediğim gibi yalnız buranın halkı değil, buraya Ankara'dan, Bolu'dan, Düzce'den özellikle akşam gelip de buraya çadırlarda ya da pansiyonlarda cumartesi pazarlarını değerlendirip vatandaşlarımız çok.

10 BİN KİŞİYİ BULUYOR

Hafta içinde 2 bin - 3 bin, hafta sonları 5 bin - 10 bini bulacak şekilde kalabalık oluyor. Tabii biz de bu kadar kişinin güvenliğini denizde olsun kara da olsun güvenliğini sağlamak amacıyla her şeyi yapıyoruz. Geçen sene bir can kaybımız olmadı. Bu şekilde devam edip olmaması da temennimiz. Güzel bir şekilde sezonu bitirmiş oluruz."

'ANTALYA VE BODRUM'A GEREK YOK'

Avusturya'dan tatil için memleketine gelen İlyas Öztürk, insanların boşu boşuna Antalya ve Bodrum gibi tatil merkezlerine gitmelerine gerek olmadığını vurgulayarak, Karadeniz Ereğli Belediyesi Plajı'nı herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk şunları söyledi:

"Ben yurt dışından, Avusturya'dan tatile geldim gurbetçi olarak. Ereğli'de Belediye Plajı'nda yüzmekteyiz şimdi. Hava güzel, deniz güzel, manzara güzel. Süper bir yer yani. Yurt dışında bulunan tüm arkadaşlara tavsiye ederim. Ereğli'yi gelsinler görsünler. Antalya, Bodrum gerekmez. Buralar daha ucuz, daha kaliteli."

'TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE YOK'

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür eden Yılmaz Yağız isimli vatandaş, plajın hem çok temiz hem de güvenli olduğunu ifade etti.

Yağız, "Türkiye'nin hiçbir yerinde bedava plaj, bedava hizmet yok. Duşu, kabini, hizmetleri, her şeyi uygun fiyata satılıyor. Bugün herhangi bir Akdeniz sahillerine gittiğiniz zaman bir su 5 lira. Ama Ereğli Belediyesine burada çok ucuza su, çay, kahve ikramlarını sattığı için çok teşekkür ediyorum. Cankurtaranı, temizliği güzel. Sabahları buraya ben her gün geldiğim için mıntıka temizliğini güzel yapıyorlar. Hemşiresi var, sağlık ekibi, zabıtası iyi. Başkanımıza bu hizmetleri verdiği için buradan teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 16:41