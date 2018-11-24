'Yunanistan’ın ensesindeyiz’

AKDENİZ Bölgesi’ne en çok turist getiren 5. ülke olan Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen turizm fuarı “TT Warsaw” kapılarını 26. kez açtı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Anna Bielecka temsil ediyor. Yaptığı görüşmeler ve izlenimlerini aktaran Dahaoğlu, şunları söyledi:

‘TÜRKİYE STANDINDA 16 KATILIMCI VAR’

Bakanlık Turizm Ataşesi Volkan Akgül, kriz yıllarından sonra ciddi bir atağa geçtiğimizi, 312 metrekare alanda yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı standında ülkemizden 16 katılımcının bulunduğunu, yaşanan gelişmeye paralel bu katılımın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

‘POLONYA’DAN 2018’DE 700 BİN ZİYARETÇİ’

Aldığım verilere göre 38 milyon nüfusu olan Polonya’da yurt dışına çıkan kişi sayısı 2017 yılında 6 milyon iken 2018 yılında 8 milyon olacağı söyleniyor. Tur operatörleriyle yaptığım görüşmelerde ise 2015 yılında 500 bin, 2016 yılında 205 bin olan ziyaretçi sayımız yeniden yükselişe geçerek 2017 yılında 296 bin rakamını görüyor. 2018 sonu itibariyle ise ön görülen ziyaretçi sayısı 700 bin.

‘TÜRKİYE 2’NCİ SIRAYA YÜKSELDİ’

2017’de en çok Yunanistan’a turist gönderen Polonya pazarında 2’nci sırada Bulgaristan, 3’üncü sırada İspanya bulunurken Türkiye ise 4’üncü sırada yer aldı. 2018’de ise Türkiye, Yunanistan’ın ardına yaklaşarak 2’nci sıraya yükseliyor. Sırasıyla Mısır 3’üncü, İspanya ise 4’üncü sırada yer buluyor.

‘KAYSERİ HAVALİMANI’NA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAYACAK’

2017’de Antalya’ya TUI ile başlayan kış operasyonlarının 2018’de Coral’ın da başladığını ve İtaka’nın ayrıca Kayseri Havalimanı’na bu kış uçuşlar düzenleyeceği bilgilerini aldım.

‘CORAL TRAVEL TÜRKİYE’YE SADIK KALDI’

Bu bölgenin en büyük Türk tur operatörü olan ve Türkiye’ye en çok turist getiren Coral Travel’ın Genel Müdürü Kaan Ergün ile yaptığımız söyleşide 2015-2016 kriz yıllarında Oti Group olarak her türlü riski alarak operasyonlarını küçültmeme kararı aldıklarını, diğer birçok operatör tatil destinasyonlarını Türkiye dışında bölgelere kaydırırken kendilerinin ısrarla Türkiye sattıklarını ve bunun neticesinde bugün bu sayıları yakaladıklarını dile getirdi. 2018 yılında Akdeniz’e 145 bin, Ege ile birlikte 190 bin kişi getirdiklerini, kışın ise Katovice-Poznan-Varşova ve Gdansk’tan olmak üzere haftada 4 kez Antalya’ya uçuşlarına devam edeceklerini söyledi.

‘TALEP OLMASI DURUMUNDA İLAVE SEFER KONACAK’

Ergün, 2019 yılının zor bir yıl olacağını Türkiye’de fiyatların geçen seneye göre arttığını ve erken rezervasyon indirimlerinin düşürüldüğünü bununla birlikte rakiplerimizin Yunanistan, İspanya ve Bulgaristan gibi pazarlarda fazla fiyat artışı olmadığının bilgilerini verdi. Türkiye için 2019 yılında aynı kapasiteye devam edeceklerini ve yine haftada 33 sefer Antalya Havalimanı, 5 sefer Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 11 sefer Milas-Bodrum Havalimanı ve 2 sefer Dalaman Havalimanı ile toplam 51 uçuş hedeflediklerini söylerken talep olması durumunda ise ilave sefer koyabileceklerini bildirdi.

‘UYGUN FİYATLAR TERCİH SEBEBİ OLUYOR’

Pazarın diğer dinamikleri olan TUI ve İtaka Tour yetkilileri 2019 satışlarının çok iyi gittiğini ve Türkiye’nin tekrar altın yıllarına döneceğini söylediler. Diğer acente temsilcileri ise Polonyalı turistlerin, su parkları bulunan yüksek ‘Herşey Dahil’ standartlı modern oteller ve uygun fiyatlar sebebiyle Türkiye’yi tercih ettiklerini belirttiler. Öte yandan Alanya standını ziyaret eden Büyükelçi Tunç Üğdül ile Polonya pazarı ve Polonların beklentileri üzerine görüşmelerde bulunduk. Alanya standında yaptığımız bir sosyal medya çalışmasıyla Alanya paylaşımlarında bulunan Polonyalı bir çifte Alanya tatili hediye edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 11:01