Yunan bakandan Türkiye vurgusu

YUNANİSTAN Turizm Bakanı Elena Kountoura, amaçlarının ülkeyi 365 gün turizm yapılan dünyanın en büyük turizm destinasyonları arasına sokmak olduğunu açıkladı.

Yeni yıl mesajı yayınlayan Elena Kountoura, Yunanistan Turizm Bakanlığı'nın sektörle ilgili uzun vadeli hedeflerinden bahsetti. Ülkeyi 365 gün turizm yapılan dünyanın önde gelen destinasyonları arasına sokmayı hedeflediklerini kaydeden Kountoura, Girit ve Santorini örneklerini vererek “Bu bağlamdaki çalışmalarımızın sonuçları Girit ve Santorini'de görülebilir. Bakanlığın amacı, az gelişmiş bölgelerin turizmden daha fazla gelir elde etmesini sağlamak” dedi.

ALMANYA'DAN YENİ UÇUŞLAR

Yunanistan turizminin kültür ile bağını kuvvetlendirmek için Yunan Turizm İşletmecileri Derneği (SETE) ile birlikte hareket ettiklerini kaydeden Yunan bakan, “Girit ve Santorini'de sezonu uzatma çabaları devam ediyor. Girit'e nisan ayında yeni uçuşlarla Almanya'dan 50 bin turist gelecek. Talebi karşılamak için de bölgedeki 8 otel açık kalacak”' ifadelerini kullandı. Kountoura, mesajının devamında şunları kaydetti:

‘2018 2017'DEN DAHA İYİ OLACAK’

2018 yılı için gelen sinyaller de oldukça pozitif. Yunanistan rezervasyonlarında çift haneli artışlar var. Bunun anlamı şu; 2018 Yunanistan turizmi için 2017'den daha iyi bir yıl olacak.

TÜRKİYE TURİZM SAVAŞINA GERİ DÖNÜYOR

Öte taraftan Yunan turizmciler, getirilen ek vergilerin ve artan maliyetlerin Yunan turizminin rekabet gücünü etkilemesinden endişe ediyorlar. Bununla birlikte, Türkiye'nin turizm savaşına yeniden dönmesi söz konusu. Türkiye'nin oynayacağı rol, Yunan turizminin boyutlarını da etkileyecektir.

‘ITB'DE NET FOTOĞRAFI GÖRECEĞİZ’

Her durumda Yunanistan turizmi için yeni bir yıl başlamış durumda. 2017, ülke turizminin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda önemli ipuçları verdi. 2018 ITB Berlin Fuarı, önümüzdeki yılın nasıl olacağına dair net bir fotoğraf sunacaktır.

‘TURİST SAYISI 30 MİLYON OLACAK’

Turizm gelirlerinde, gecelemede ve turist sayısında sürekli yeni rekorlar kırıyoruz. Veriler, bu yılki turizm gelirlerinin 14.5 milyar Euro’ya, ziyaretçi sayısının ise tarihte ilk defa 30 milyona ulaşacağını gösteriyor. Turizm şu anda Yunan ekonomisi için kan bağışçısı durumunda.