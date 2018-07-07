‘Yükseliş kalıcı kılınmalı, ortak akılla hareket edilmeli’

ANTALYA'YA Rusya’dan gelen ziyaretçilerdeki artış kadar Almanya’dan gelenler de arttı.

Sektör mensupları uzun süreden beri Rusya’ya göre daha az artış olduğunu iki ana pazarın da bir birine yakın oranlarda artış göstermesinin önemli olduğunu söyledi.

Kısa adı AKTOB olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Haziran ayı havalimanı giriş verilerine baktığımızda, kaynak pazarlarımızdan Rusya’daki geliş sayısı geçen yıla göre yüzde 29 büyüme gerçekleşirken diğer kaynak pazarımız olan Almanya’dan gelenlerin sayısı da yüzde 24. Pazarın dengeli gelişmesi açısından bu önemlidir” dedi.

Yağcı, haziran ayında Rusya, Ukrayna, İngiltere, Polonya Beyaz Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti , Moldova , Macaristan , Kosova , Sırbistan ve Slovakya’dan gelen ziyaretçi sayılarının 2014 yılını geçtiğini söyledi.

AKTOB Başkanı Yağcı, Almanya, Kazakistan, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya’dan gelenlerin sayısında da artışlar olmakla beraber 2014 yılı rakamlarına henüz ulaşılmadığını bildirdi.

Ortak akılla hareket edilmeli

Erkan Yağcı ziyaretçi girişleri noktasında yakalanan olumlu havanın kalıcı hale getirilip daha ileriye taşınması için sektörün bütün kesimlerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“6 aylık dönemde Rusya pazarındaki büyümemiz %39 oranındadır. Bu dönemde önemli bir büyüme oranını yakalamış bulunmaktayız. Haziran ayı için konuşacak olursak rakamlar; en iyi yılımız olan 2014 yılını aşarak en yüksek sayıya ulaşmıştır. Bu yükselişin sene sonuna kadar devam edeceğini öngörmekteyiz. Fakat bu büyümeyi sürdürülebilir kılmamız için bilhassa hizmet kalitemizden ödün vermeden, gelen misafirlerimizin memnuniyetini mutlaka sağlamalıyız. Bu denli yüksek bir büyüme bizi rehavete sürüklememeli, aksine perçinleyerek gerek misafir memnuniyetini gerekse ülke turizminin tanıtımını üst seviyelere çıkartmalıyız.

Özellikle yakın dönemde 2019 ve 2020 yılının planlanmasında, mutlaka kamu ve özel sektör “ortak aklı” oluşturarak turizm sektörünü dünyada ilk 5 ‘e taşıyacak stratejileri, politikaları ve projeleri hayata geçirmelidir.”