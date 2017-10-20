Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108434
ALTIN
151.237
DOLAR
3.6580
STERLİN
4.7973
EURO
4.3278
20 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
20 Ekim 2017 Alanya -...
Beyin ödemi her yaş için risk!
Beyin ödemi her yaş için...
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
Flaş Haber
Akdeniz'de korkutan deprem
Kapat
banner468

Yücel İsveçli gazetecileri ağırladı

İsveçli gazetecileri ağırlayan Başkan Yücel, turizmi çeşitlendirip turistlere sağlık ve spor gibi alternatif turizm olanakları sunmak gerektiğini vurguladı

Yücel İsveçli gazetecileri ağırladı

İsveçli gazetecileri ağırlayan Başkan Yücel, turizmi çeşitlendirip turistlere sağlık ve spor gibi alternatif turizm olanakları sunmak gerektiğini vurguladı

20 Ekim 2017 Cuma 00:58
Yücel İsveçli gazetecileri ağırladı
banner404

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) organizasyonuyla Alanya’ya gelen İsveçli gazete, televizyon ve radyo sahiplerini ağırladı. Aynı zamanda ALTAV başkanı da olan Yücel, İsveç merkezli 35 ülkede yayın yapan Süryani televizyonu Suryoyo Sat TV Müdürü Aziz Cengiz Gürgel ve TV Yönetim Kurulu Üyeleri, yine İsveç’te yayın yapan Azerbaycan Radyosu sahibi Mehmet Azer, spiker Siyavuş Yusuf Lee, İsveç’in en ünlü fotoğrafçısı ve Türk dostu Mikeal Silkeberg ve İsveç İHA Temsilcisi Metin Altınışık’ı misafir etti. Sunprime C-Lounge Hotel de misafir olarak konaklayan gazeteciler bir hafta Alanya’da kalacak. Gazetecilere Alanya Belediye Meclis Üyesi ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin eşlik ediyor. Başkan Yücel de kendisini ziyaret eden gazetecilerin Alanya’yla ilgili sorularını yanıtladı.
'ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAMA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'
Gazetecilerin Alanya tarihiyle ilgili sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Yücel, şunları kaydetti: "Alanya M.Ö. 17. yüzyıldan beri çok kültürlü, çok medeniyetli bir yaşama ev sahipliği yapıyor. Selçuklu’ya başkentlik yapmış, Osmanlı döneminde Akdeniz’in ticaretine yöne veren bir liman şehri, cumhuriyet döneminde ise ülke turizminin dünyaya açılan ilk penceresi. Bu coğrafya çok kültürlü, çok medeniyetli toplumların uyum içinde yaşadığı bir bölge. Şehrimizde 79 milleten insan yaşıyor. 99 milletten ziyaretçi var, 17 bin yerleşik yabancı ve 40 bin mülk sahibi bulunuyor. Biz atalarımızdan aldığımız hoşgörü kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz.
'DÜNYANIN EN MUTLU, EN GÜVENLİ ŞEHRİYİZ'
Görevim gereği 26 ülke gezdim, çok şehir gördüm. Şehrimiz dünyanın en mutlu, en güvenli, en güzel şehri Alanya. Bunun sonuna kadar arkasında durdum ve durmaya devam edeceğim.
Ülkemiz dünyada turizmi en iyi yapan 5 ülkeden biri. Ancak turizmde alternatifler çoğaltılmalı. Günümüzde sadece konaklama turizmi artık yeterli değil. Biz mutfak mirasını, ağlık turizmini, spor turizmini de geliştirmek için projeler hazırlıyoruz. Gülen insan sayısını çok olduğu bir şehir planlıyoruz.
'MASTER PLANLARLA ŞEHRİMİZİ YENİLİYORUZ'
Master planlar ve kentsel dönüşüm planlarıyla şehrimizi yeniliyoruz. Bölgesel kalkınmada turizm ön planda ancak, emlak ve tarım sektörü de çok güçlü. Hizmet kalitesini arttırmak için planlar yapıyoruz.
Alanya Kalesi’nde düzenlenen Vural Gökçaylı defilesini yakında takip ettiğini belirten İHA İsveç temsilcisi Metin Altınışık, Vural Gökçaylı defilesini İsveç’te de yapmak istediklerini söyledi. Altınışık, "Muz lifi ve ipek kozasından elbiselerin İsveçlilerin de dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Aynı defilenin İsveç’te de yapılması için teklifte bulunacağım" dedi.
İSVEÇ’TE ALANYA SERGİSİ
İsveç’in Ara Güler’i olarak nitelendirilen Mikeal Silkeberg, gelecek yıl İsveç’te bir Alanya sergisi açacak. Bir hafta önce İsveç Türk Turizm Ataşeliği’nde İstanbul sergisi açan Türk dostu Silkeberg, Alanya’nın her noktasını tek tek gezerek Alanya fotoğrafları çekiyor. Fotoğraf sanatçısı Mikeal Silkeberg, bu gezi esnasında gelecek yıl İsveç’te açacağı 'Alanya Fotoğraf Sergisi'yle ilgili hazırlıklarını da yapıyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İsveçli GazetecileriYücel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Temelde Avrupa olmalı'
'Temelde Avrupa olmalı'
Sağlık turizmi için imzaladılar
Sağlık turizmi için imzaladılar
Emekliye avantajlı Alanya tatili
Emekliye avantajlı Alanya tatili

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim