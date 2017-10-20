Yücel İsveçli gazetecileri ağırladı

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) organizasyonuyla Alanya’ya gelen İsveçli gazete, televizyon ve radyo sahiplerini ağırladı. Aynı zamanda ALTAV başkanı da olan Yücel, İsveç merkezli 35 ülkede yayın yapan Süryani televizyonu Suryoyo Sat TV Müdürü Aziz Cengiz Gürgel ve TV Yönetim Kurulu Üyeleri, yine İsveç’te yayın yapan Azerbaycan Radyosu sahibi Mehmet Azer, spiker Siyavuş Yusuf Lee, İsveç’in en ünlü fotoğrafçısı ve Türk dostu Mikeal Silkeberg ve İsveç İHA Temsilcisi Metin Altınışık’ı misafir etti. Sunprime C-Lounge Hotel de misafir olarak konaklayan gazeteciler bir hafta Alanya’da kalacak. Gazetecilere Alanya Belediye Meclis Üyesi ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin eşlik ediyor. Başkan Yücel de kendisini ziyaret eden gazetecilerin Alanya’yla ilgili sorularını yanıtladı.

'ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAMA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'

Gazetecilerin Alanya tarihiyle ilgili sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Yücel, şunları kaydetti: "Alanya M.Ö. 17. yüzyıldan beri çok kültürlü, çok medeniyetli bir yaşama ev sahipliği yapıyor. Selçuklu’ya başkentlik yapmış, Osmanlı döneminde Akdeniz’in ticaretine yöne veren bir liman şehri, cumhuriyet döneminde ise ülke turizminin dünyaya açılan ilk penceresi. Bu coğrafya çok kültürlü, çok medeniyetli toplumların uyum içinde yaşadığı bir bölge. Şehrimizde 79 milleten insan yaşıyor. 99 milletten ziyaretçi var, 17 bin yerleşik yabancı ve 40 bin mülk sahibi bulunuyor. Biz atalarımızdan aldığımız hoşgörü kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz.

'DÜNYANIN EN MUTLU, EN GÜVENLİ ŞEHRİYİZ'

Görevim gereği 26 ülke gezdim, çok şehir gördüm. Şehrimiz dünyanın en mutlu, en güvenli, en güzel şehri Alanya. Bunun sonuna kadar arkasında durdum ve durmaya devam edeceğim.

Ülkemiz dünyada turizmi en iyi yapan 5 ülkeden biri. Ancak turizmde alternatifler çoğaltılmalı. Günümüzde sadece konaklama turizmi artık yeterli değil. Biz mutfak mirasını, ağlık turizmini, spor turizmini de geliştirmek için projeler hazırlıyoruz. Gülen insan sayısını çok olduğu bir şehir planlıyoruz.

'MASTER PLANLARLA ŞEHRİMİZİ YENİLİYORUZ'

Master planlar ve kentsel dönüşüm planlarıyla şehrimizi yeniliyoruz. Bölgesel kalkınmada turizm ön planda ancak, emlak ve tarım sektörü de çok güçlü. Hizmet kalitesini arttırmak için planlar yapıyoruz.

Alanya Kalesi’nde düzenlenen Vural Gökçaylı defilesini yakında takip ettiğini belirten İHA İsveç temsilcisi Metin Altınışık, Vural Gökçaylı defilesini İsveç’te de yapmak istediklerini söyledi. Altınışık, "Muz lifi ve ipek kozasından elbiselerin İsveçlilerin de dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Aynı defilenin İsveç’te de yapılması için teklifte bulunacağım" dedi.

İSVEÇ’TE ALANYA SERGİSİ

İsveç’in Ara Güler’i olarak nitelendirilen Mikeal Silkeberg, gelecek yıl İsveç’te bir Alanya sergisi açacak. Bir hafta önce İsveç Türk Turizm Ataşeliği’nde İstanbul sergisi açan Türk dostu Silkeberg, Alanya’nın her noktasını tek tek gezerek Alanya fotoğrafları çekiyor. Fotoğraf sanatçısı Mikeal Silkeberg, bu gezi esnasında gelecek yıl İsveç’te açacağı 'Alanya Fotoğraf Sergisi'yle ilgili hazırlıklarını da yapıyor.

