Yücel'den festivale davet: ‘Yıl boyu konuşulacak bir etkinlik olacak’

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 19. kez düzenlenecek olan Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin tanıtım toplantısı dün İç Kale’deki Kemal Ömürlü Atlı Evi’nde yapıldı. 15-17 Haziran tarihleri arasında bu yıl 19. kez düzenlenecek etkinlikle ilgili basın toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, festival komitesi başkanı Mehmet Ali Koçak, Spor Müdürü Levent Uğur, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Kültür Müdürü Nimet Hacıkura ve Park Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar katıldı. 3 gün sürecek 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde 15 Haziran akşamı Burak Yeter performansının ardından Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, 16 Haziran akşamı Pascal Nouma performansının ardından Yalın ve 17 Haziran akşamı ünlü DJ Haluk Sarıtaş performansının ardından da Süper Star Ajda Pekkan ücretsiz halk konserleriyle vatandaşlarla buluşacak.

FESTİVAL KOMİSTESİ BAŞKANI DUAYEN KOÇAK

Ayrıca her gün açılacak stantlar ve sergilerle Osmanlı döneminin sanat ve kültürel yapısı ziyaretçilere aktarılacak. Açılış konuşmasını yapan Festival Komitesi Başkanı Mehmet Ali Koçak, "Medeniyetlerin buluşma yeri olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Alanya'da bu kültürleri gelecek kuşaklara aktarmak en önemli görevimizdir. Bu sene de bunu festivalde amaçlıyoruz. Ayrıca kurduğumuz belirli bir bölgede kardeş şehirlerimizin kültür ve sanat etkinliklerini tanıtma fırsatları sunulacak” dedi. Koçak, “Medeniyetlerin buluşma yeri olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Alanya’da Selçuklu ve Osmanlı Dönemi kültürlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak en büyük amacımız. Dolayısıyla geçen sene Selçuklu Dönemi’ni tanıtmıştık. Bu sene de Osmanlı Dönemi’ne ait sanatsal ve kültürel faaliyetleri festival alanında tanıtmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2019 yılının Türkiye-Rusya Kültür Yılı olması nedeniyle Rusya’da bulunan kardeş şehirlerimizle Alanya’da ‘Kardeş Şehirler Yılı’ olarak belli bir bölgede Rusya’da bulunan kardeş şehirlerimizin kültür ve sanatsal faaliyetlerini tanıtma ve misafirlerimiz de izleme imkanı bulacaklardır” diye konuştu.

FESTİVAL YÖRÜK GÖÇÜYLE BAŞLIYOR

Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, “Festivalimiz temsili Yörük göçü ile başlıyor. 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de her yıl olduğu gibi Atatürk Anıtı önünden başlayıp, İskele Şelale Meydanı önünde bitecek olan temsili Yörük göçü ile festivalimiz başlıyor. Bölgemiz ve hepimizin nesli Yörük olduğu için, bu örf ve adetlerimizi, Yörük kültürümüzü yaşatmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Her sene olduğu gibi üzerine yeni ilave konseptler ekleyerek hazırlıklarımızı yaptık. Temsili olarak gerçekleştireceğimiz bu göçte Yörük kültürü, Yörük yaşamı ve Yörüklerin şehirden, kışlıktan yazlığa doğru göçünü temsil edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu görsel sunumların olduğu temsili canlandırmayı izlemeye davet ediyorum. Bu temsili canlandırmanın önümüzdeki yıllara ve nesillere aktarılacak şekilde gerçekleştirileceğini umuyoruz. Tüm emeği geçenlere ve desteklerinden ötürü Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

‘YEME İÇME KÜLTÜRÜ TANITILACAK’

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Festival alanımızın en lezzetli bölümlerinden biri de yemek stantlarımızın olduğu yer olacak. Alanya kültürünün vazgeçilmez öğelerinden biri de yemek kültürümüz. Kendine has dokusu ve özellikleri olan bir yemek kültürümüz var. Bu kültürü temsil eden stantlarımız yine festival alanı içerisinde olacak. Gözleme, şepit, bazlama, pişi, gülüklü çorba, ev baklavası, kıvrım ve fıstıklı limonata gibi Alanya yemek kültürünü temsil eden ve sadece bu bölgeye has yemeklerimiz festival alanında bulabileceksiniz. Pek çok işletmemiz ve katılımcımız var. Aynı zamanda Alanya mutfağı ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Gastronomi anlamında artık Alanya mutfağı yükselen bir trend. Bununla ilgili çalışan gastronomi okulları, öğrencileri, öğretmenleri ve profesyonel şeflerimizle kortejde hep beraber olup, gastronomi adına da bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Lezzetli, görsel, güzel bir alanımız var. Herkese güzel bir festival diliyorum” dedi.

OSMAN TEMASINA UYGUN DEFİLELER VAR

Kültür Müdürü Nimet Hacıkura, “Festivalimizin bu yıl için belirlenen Osmanlı temasına uygun olarak geleneksel el sanatlarımızın farklı etkinliklerle ziyaretçilere tanıtılmasını amaçlıyoruz. Bu bağlamda festival kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Osmanlı renkleri ve motifleri kullanılarak hazırlanan ve Osmanlı eserlerinde yer alan motiflerin kullanıldığı Osmanlı temalı bir defile festival kapsamında İskele Şelale Meydanı önünde düzenlenecek. Festivalin ana meydanında kurulan sergi çadırında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Teke Yöresi Yörükleri ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında ortaya çıkarılan Yörük kadın başları ve aksesuarlarının yer aldığı bir sergi ziyarete açılacak ve festival boyunca açık kalacak. Bu serginin içerisinde aynı zamanda yine Türk–İslam sanatının örneklerinden olan hat, tezhip, minyatür sanatının örneklerinin, cam füzyon sanatı ve takı sanatlarıyla alakalı yine Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan eserler Osmanlı dönemi kıyafetleriyle birlikte yer alacak ve üç gün boyunca açık olacak.

ALANYA MUZ LİFİ PROJESİ TANITILACAK

Belediye olarak Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz el sanatları kurslarının festival alanında sergisi olacak. Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Alanya Muz Lifi Projesi’nin de tanıtımı gerçekleştirilecek. Geleneksel el sanatlarından olan çini, seramik ve ebru sanatlarının da festival ana meydanında hem sergisi açılacak hem de uygulamalı olarak bu sanatların yapım teknikleriyle ilgili bilgiler verilecek. Festival kapsamında Alanya Fotoğrafçılar Kulübü (AFSAK) ile ortaklaşa düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sergisi de olacak. Alanya Belediyesi’nin yapmış olduğu siyah-beyaz fotoğraf arşiv çalışmasından seçtiğimiz fotoğrafların sergisi açılacak. Bu sene 299 kişi, kurum, kuruluş ve belediyeye yerlerin ayrıldığı kültür bölümü oluşturduk. Bu bölümde el sanatları ile ilgilenen şahısların yanı sıra 12 kamu kurum ve kuruluşu, 15 dernek ve 6 belediyeye de yer verildi. Bu bölüm de üç gün boyunca ziyarete açık olacak.

RUS YILI NEDENİYLE RUSÇA ETKİNLİKLER VAR

2019 Türkiye–Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Rusya’dan gelen kardeş şehirler ve Alanya’da faaliyet gösteren Rus dernekleriyle ortaklaşa düzenlenecek etkinlikler için bir alan oluşturuldu. Burada Rus kültürünü bize tanıtacaklar” diye konuştu.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “15 Haziran tarihinde saat 18.15’te Şelale Meydanı’nda gerçekleştirilecek protokol konuşmalarının ardından, Osmanlı’dan esintiler temalı Osmanlı kıyafetleri defilesi gerçekleştirilecek. Ardından saat 20.30’da Belediye Sarayı arkasında dünyaca ünlü Türk DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter’in bir DJ performansı olacak. Kendisi birçok ödül almış bir isim. Burak Yeter’in ardından Diva Bülent Ersoy sahneye çıkacak. Türk sanat müziğinden seçme eserlerini bizlere dinletecek. 16 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Beşiktaş’ta da yıllarca oynamış olan Fransız futbolcu Pascal Nouma bir DJ performansı ve şovu sergileyecek. Aynı gece saat 22.00’de pop müzik sanatçısı Yalın’ın konseri olacak. 17 Haziran Pazartesi saat 20.30’da SlowTürk’ün ünlü DJ’yi Haluk Sarıtaş performans sergileyecek. Ardından da süper star Ajda Pekkan bizleri coşturacak. Tüm halkımızı konserlerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL’DEN ALANYA’YA DAVET

Basın toplantısının son konuşmasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptı. Başkan Yücel, “Bu şehrin huzurunu, mutluluğunu, refah seviyesini artırmak için birçok sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Yılda 15’i uluslararası nitelikte olmak üzere 60’ın üzerinde etkinliğimiz mevcut. Bunun en önemlilerinden birisi de 19’uncu Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali. Özenilerek hazırlanan, Alanya’nın tanıtımına ve Alanya’da mutlu bir hafta sonu geçirmenin ve yıl boyu konuşulup, içinden notlar çıkarılabilecek bir festival düzenliyoruz. Her yıl bir temayı ele alıyoruz. Geçen yıl Selçuklu’ydu, bu yıl da Osmanlı temasını ele aldık.

KARDEŞ ŞEHİRLERDEN YOĞUN KATILIM

Osmanlı kültürünü anlatan çok güzel defileler, Türk-İslam sanat sergileri, halk konserleri ve birbirinden güzel stantlarla halkımıza dolu dolu bir üç gün yaşatacağız. Tabii böylelikle de uluslararası tanıtımla ilgili birçok ülke ve kardeş şehirlerimizden katılımlar var. Bu da bize bu festivalin ne kadar önemli olduğunu ve uluslararası değer kattığını, önemini arz ediyor. Cumartesi günü (bugün) saat 17.30’da Yörük göçü ile başlayacak, üç gün sürecek, birbirinden ünlü sanatçılarımızla festivalimiz devam edecek. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birimlerimizle, kurumlarımızla ve tüm Alanya halkıyla ve personelimizle bu festivale hazırız. İnşallah kazasız, belasız geçmesini dilerim. Tüm Alanya halkını da bu dolu dolu geçecek üç günlük festivalimize davet ediyorum” dedi.