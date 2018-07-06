Yücel: 'Altın yılımız 2018 olacak'

Yasin ARAZ

AYNI zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turizmin ilk 6 aylık verilerini Yeni Alanya ile paylaşarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Antalya'ya ilk 6 ay itibariyle 4 milyon 885 bin turist geldiğini, bunun da yüzde 35'lik bir bölümünü alan Alanya'nın 6 ayda 1 milyon 700 bin turiste ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Yücel, Alanya'da yılsonu hedeflerinin 4 milyon turist olduğunu ifade etti.

'REKORLARIMIZI EGALE ETTİK'

Avrupa medyasında Türkiye'nin yıpratılmaya çalışıldığını da ifade eden Başkan Yücel, "Bazı dış basın kuruluşlarında Türkiye aleyhine negatif açıklamalar yer alıyor. Ülkeye gelen turist sayısında düşüş olduğu yönünde haberler yapılıyor. Oysa ki Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden aldığımız verilere göre Antalya’mıza bu yıl 4 milyon 885 bin turist gelmiş. Antalya'nın 'Turizmin altın yılı' dediğimiz 2014 yılında ulaştığımız turist sayısı 4 milyon 688 bin. Yani 2014'ün 200 bin kişi üstüne çıkmışız" dedi.

'YENİ BİR ALTIN ÇAĞDAYIZ'

2015 yılında karşılaşılan önce terör, ardından Rusya ile uçak düşürme ve 2016 yılında yaşanan FETÖ kontrollü hain darbe girişiminin sektörü olumsuz etkilediğini ancak 2017 itibariyle toparlanmanın başladığını belirten Başkan Yücel, "2015’teki terör olayları, uçak krizleri ve 2016’daki darbe girişimi, 2017’de yerini toparlanma sürecine bıraktı. Bu sene de 2018 yılı, 2014'ten sonraki yeni 'altın çağımız' olacak. Sezon başında hedeflerimizi koymuştuk ve adım adım başarıya doğru gidiyoruz" diye konuştu.

'DAHA DA İYİYE GİDECEĞİZ'

2018 yılının ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Antalya'ya gelen 4 milyon 885 bin turistin yaklaşık 1 milyon 700 bin kadarını Alanya'nın aldığını, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın da (GZP) etkisiyle bu rakamın yakalanabildiğini ifade eden Başkan Yücel, "Ben inanıyorum ki bu sene Alanya olarak 4 milyon turisti Alanya'da çok rahat bir şekilde ağırlayacağız. Şu anda Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda ve Polonya'dan çok büyük talep var. Bu talep daha da iyiye gidecek" ifadelerini kullandı.

'TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILACAK'

Başkan Yücel, 2017'nin ilk 6 aylık rakamlarını da hatırlatarak, "3 milyon 480 bin turistin geldiği 2017'de şimdi Antalya 2018 yılında 4 milyon 885 bin turist ağırlıyor. Yüzde 40'a varan bir değişim söz konusu. Bu turizmde atılan adımların ve huzur ortamının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Antalya bu yıl sadece haziran ayında bile 2 milyon 11 bin misafir ağırladı. En az 700 bini Alanya'ya geldi. Geçen yılın ilk 6 ayında Alanya'nın aldığı turist de 1 milyon 200 bin civarındaydı. Bu yıl bu rakam 1 milyon 700 bine ulaşmış durumda. Şu andaki verilere göre turizmde tüm yılların rekorun kıracağız" dedi.



Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 00:44