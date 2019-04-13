Yerli tatilciye kötü haber

ANTALYA'DA sezonun canlı olduğu haziran, temmuz ve ağustos aylarında talebin fazla olması üzerine erken rezervasyon kampanyaları iptal edildi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde 2018 yılının, tüm zamanların en iyi yılı olduğunu ve bu yılın ilk 3 ay rakamlarının da son derece sevindirici olduğunu belirtti. İlk çeyrekte ilk sırada Almanların yer aldığını hatırlatan Atmaca, Sabah'ta yer alan haberde, "Almanların dönüşü çok sevindirici. Avrupa'daki artış özellikle ölü sezon için çok önemli" dedi.

KAMPANYALAR BİTTİ

Antalya genelinde yüzde 25'lik bir artış olduğunu ifade eden Atmaca, "Nisan ayı başından itibaren kapalı olan oteller açılmaya başladı. Henüz tam doluluk yok ama geçen seneye göre tesislerde yüzde 10'luk bir artış var. Özellikle yüksek sezon için çok ciddi talepler geldi. Haziran, temmuz, ağustos için birçok yerde erken rezervasyon kampanyalarını iptal ettik. Çünkü çok ciddi talep var. Artık ölü sezon olan nisan, mayıs, eylül ve ekim aylarına yöneldik" diye konuştu.



Kaynak: Turizm Aktüel