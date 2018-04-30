Yenialp, kredi rakamlarını ve sezon beklentilerini açıkladı

İKİ yıldır Alanya esnafının ciddi sıkıntılar çektiğini belirten Yenialp, 2018 sezonuyla birlikte bu durumun değiştiğini söyledi. Yenialp, “2018 turizm sezonu öncesi, bu sezonun –esnafımızın çok sıkıntı çektiği son iki yılın aksine– iyi geçeceğini gösterdi. 2016-2017 yıllarında esnaflarımız, genelde borçlarını kapatmak için kredi alıyordu. Bu yıl ise yeni mal alımları için kredi alıyorlar. Bu da bize aydınlık bir görüntü veriyordu. Memleketimizde turist var, fakat şu ana kadar turistlerin çarşıya yansıması çok fazla olmadı.” dedi.

‘PİYASADAKİ TOPLAM KREDİ 250 MİLYON TL’

Alanya piyasasındaki kredi rakamlarını da açıklayan Yenialp, “Bu yıl içerisinde Alanya Keykubat Kredi Kooperatifi olarak 20 milyona yakın bir parayı esnaflara kullandırmış durumdayız. Diğer kooperatiflerle beraber verilen ve Alanya esnafı üzerinden piyasada dolaşan kredi miktarı 250 milyon liradan fazladır. Bankalardan daha çok tercih edilmemizin nedeni ise kredilerimizin daha düşük faizli olması ve ödemelerin 3 aydan 3 aya ya da 6 aydan 6 aya olmasıdır. Esnafa kredi verdiğimiz zaman, onun önünü 6 aylığına açmış oluyoruz. 6 ay içinde de esnaf aldığı paranın büyük çoğunluğunu nakde döndürmekte ve rahat bir nefes almaktadır.” diye konuştu.