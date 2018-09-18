Yeni yasa için TÜRSAB ve bakanlık çalışma başlatıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin tabi olduğu 1618 sayısılı yasa değişiyor. Yeni yasa çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte başlatılacağını açıklarken, yasaya katkıda bulunmak isteyena centelere de çağrı yaptı

Yeni yasa için TÜRSAB ve bakanlık çalışma başlatıyor
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TÜRSAB tarafından acentelere yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Bilindiği gibi 1618 sayılı kanun 2007 yılı değişikliğine karşın, sektörün sorunlarını çözmekten uzak ve turizmdeki gelişmelere kapalı bir düzenleme olarak Seyahat Acentalarımızın önünü tıkamakta ve ağırlaşan sorunlarımıza çözüm üretememektedir. 

Bu çerçevede, bakanlığımız ile iş birliği içinde yeni yasa çalışmaları başlayacaktır. Bu çalışmalara esas teşkil edecek hususların belirlenmesi amacı ile katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın görüşlerini 30 Ekim 2018 tarihine kadar aşağıdaki formu doldurarak Birliğimize iletmelerini önemle rica ederiz.'

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