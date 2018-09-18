Yeni yasa için TÜRSAB ve bakanlık çalışma başlatıyor

TÜRSAB tarafından acentelere yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Bilindiği gibi 1618 sayılı kanun 2007 yılı değişikliğine karşın, sektörün sorunlarını çözmekten uzak ve turizmdeki gelişmelere kapalı bir düzenleme olarak Seyahat Acentalarımızın önünü tıkamakta ve ağırlaşan sorunlarımıza çözüm üretememektedir.

Bu çerçevede, bakanlığımız ile iş birliği içinde yeni yasa çalışmaları başlayacaktır. Bu çalışmalara esas teşkil edecek hususların belirlenmesi amacı ile katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın görüşlerini 30 Ekim 2018 tarihine kadar aşağıdaki formu doldurarak Birliğimize iletmelerini önemle rica ederiz.'