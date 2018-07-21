Yeni bakan sektörle her hafta buluşacak

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB ve TURSAV Yönetim Kurulu üyeleri yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan Mehmet Ersoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete katılan TÜRSAB VE TURSAV yönetim kurulu üyeleri, Bakan Mehmet Ersoy’a yeni görevinde başarılar diledi. Ersoy’un uzun yıllar birlikte çalıştığı turizmci meslektaşlarını makamındaki kabulünün samimi bir havada geçtiği belirtildi.

SEKTÖRLE HER HAFTA TOPLANTI YAPACAK

Bu kabulün ardından Bakan Mehmet Ersoy’un başkanlığında, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Çin, Hindistan ve Uzak Doğu pazarında faaliyet gösteren tur operatörlerinin katıldığı bir çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıda bu pazarlardaki turizm sektörünün yaşadığı sorunlarla ilgili öncelik sırası oluşturuldu. Çözüm önerileri üzerine karara varıldı ve çalışma stratejisi belirlendi. Sektör temsilcilerinin katılacağı çalışma toplantılarının her hafta düzenli olarak tekrarlaması kararı alındı. Yapılacak toplantılarda turizmde çözülmeyi bekleyen sorunlarla ilgili Bakan Mehmet Ersoy’a sektör raporları sunulacak, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde çalışılacak. Ziyaretin sonunda TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya tarafından Bakan Mehmet Ersoy’a TURSAV üyelik sertifikası takdim edildi.