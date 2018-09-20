KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte; yapay zekanın turizm endüstrisi üzerindeki etkisi, dijital pazarlama stratejisinin nasıl değiştiği ve büyük veriyi nasıl kullanacağı konuşulacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü öncülüğündeki Tanıtım Akademisi'nin ilk eğitim etkinliği olan Destinasyon Pazarlamasında Yapay Zekanın Rolü: Turkey Home Örnek Çalışma" gerçekleştirilecek. Kaynak: Yapay Zeka, turizm sektörünü nasıl etkileyecek?