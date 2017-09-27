Yağcı'nın hedefi 20 milyon turist

AKDENİZ Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın şu anda 20 milyon turisti çok rahat bir şekilde ağırlama kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Antalya'daki 900 tesisin 410'unun 5 yıldızlı olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Orta vadeli hedef Antalya'ya 20 milyon turist çekmek olmalı" değerlendirmesini yaptı. Antalya’nın kendini kanıtlamış bir turizm merkezi olduğunu belirten Dr. Erkan Yağcı, kentin 2014 ve 2015 yıllarında 12 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığına dikkati çekti. Yağcı, "Antalya çok rahat 20 milyon yabancı turist sayısına yaklaşacak kapasiteye sahiptir. Bu nedenle bizim orta dönem hedefimiz 20 milyonluk yabancı turisti Antalya’ya çekmek olmalı” diye konuştu.

'ÖNCE KENDİ VATANDAŞLARINIZ SEYAHAT ETMELİ'

Antalya’yı keşfedilmemiş bir potansiyel olarak gördüğünü söyleyen Erkan Yağcı, “İç pazardaki hareketlenme çok önemli. Kendi vatandaşınız ülke içinde seyahat etmiyorsa turizm ülkesi olamazsınız. Son 10 yılda bunun ülkemizde başarıldığını gördük. Burada önemli olan uygun koşullarda uçuş ve karayolları ağının oluşturulması ve her bütçeye uygun tesislerin olmasıdır. Türkiye’de konaklama sektöründe şu anda 3 bin 500’den fazla turistik tesis var. Bunun da bu hareketin oluşmasına çok ciddi bir ivme kattığını söyleyebiliriz. Yeterli mi? Elbette değil” dedi.

'SEKTÖRÜN YÜZDE 35'İNİ TEMSİL EDİYORUZ'

AKTOB olarak ciddi çalışmalarda bulunduklarını belirten Başkan Yağcı, "Sektörel bazda bakacak olursak, eğer 400 bine yakın yatak kapasitesi ile sektörün yüzde 35’ini temsil etmekteyiz. Turizm sektöründe ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim sağlayarak köprü rolü üstlenmekteyiz. AKTOB olarak yapmaya çalıştığımız çözüm odaklı yaklaşımdır. Sorunları konuşuyoruz ama maalesef çözümü konuşmuyoruz. Artık şöyle bir bakış açımız var. Problemi söylerken çözümü de söylüyoruz. Bu yaklaşımın da yaptığımız işe, sektöre ve ilişkilerimize değer kattığını görüyoruz. İşin sonunda çözümün bir parçası olmak lazım, problemin parçası olmak bizim politikamızda olan bir şey değildir. Biz şunu diyoruz. 'Bizim işimiz turizm. Turizm bu ülkenin milli bir sektörü, petrolü yok ama turizmi var.' Biz turizmi nasıl daha iyi bir noktaya getiririz, nasıl dünyada ilk 5’e girebiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

'2018 ÇOK DAHA İYİ BİR YIL OLACAK'

2018 yılının 2017 yılından çok daha iyi olacağını düşündüğünü anlatan Yağcı, şöyle devam etti: "Dünyanın günlük ve anlık değiştiği şu zamanda ön görülemezliğin vermiş olduğu şartlarda, bugünün koşullarına göre söylüyorum. Bilinmezin hayatımızı şekillendirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Açıkçası yaptığımız en büyük mücadele bu bilinmezlikte yaşamak. Antalya’nın başarı eşiği 12 milyon yabancı turisttir. 2018 yılında Antalya’nın bir an önce 12 milyona yaklaşması hedefini koyuyoruz."