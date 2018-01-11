Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Yabancılar en çok evi Alanya'dan aldılar

2018'in turizm açısından rekor yılı olabileceğini söyleyen Başkan Türel, "Avrupa ile ilişkilerde düzelme görülüyor. Almanlarla sorunumuz yok. Biz onları, onlar da bizi çok seviyor" dedi

Yabancılar en çok evi Alanya'dan aldılar

2018'in turizm açısından rekor yılı olabileceğini söyleyen Başkan Türel, "Avrupa ile ilişkilerde düzelme görülüyor. Almanlarla sorunumuz yok. Biz onları, onlar da bizi çok seviyor" dedi

11 Ocak 2018 Perşembe 16:03
Yabancılar en çok evi Alanya'dan aldılar
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Alman gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Mevlüt Çavuşoğlu ülkenin dış politikasını anlatarak, geçtiğimiz hafta Almanya'ya yaptığı ziyareti ve Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le olan ikili görüşmesini anlattı. Antalya’nın Türkiye’nin en önemli turizm şehri olduğunu belirten Başkan Türel ise, “Antalya’nın turizm potansiyelinin dışında ciddi bir şekilde tarım potansiyeli de var. O yüzden Antalya turizm kadar tarımının da başkentidir. Almanya ile yaşadığımız siyasi gerginliklerde en kötüsü dediğimiz senede Antalya’yı 1.5 milyon Alman ziyaret etmiş. Biz onları en memnun şekilde ülkelerine gönderdik" dedi. 2018'in Almanya ile Antalya arasında gelen turist sayısı açısından çok olumlu bir sene olacağını düşündüklerini belirten Başkan Türel, "2018 rezervasyonlarına baktığımızda, beklentimizin de üzerinde Almanya pazarında bir talep görmek bizi çok mutlu ediyor. Mülk edinen yabancı vatandaşlar arasında Almanlar Manavgat-Side bölgesinde, İskandinavlar daha çok Alanya’da, İngiliz vatandaşları Kaş tarafında, Rus vatandaşları da kent merkezinde ön sırada” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMülk SahibiIskandinavlarRusAlmanMenderes TürelMevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm işsizlik ile mücadele için çok etkili bir sektör
Turizm işsizlik ile mücadele için çok etkili bir sektör
 Umman turizmine çağ atlattı 
 Umman turizmine çağ atlattı 
Turizm Yatırımcıları Derneği Mehmet Şimşek'e hangi talepleri iletti?
Turizm Yatırımcıları Derneği Mehmet Şimşek'e hangi talepleri iletti?

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim