Yabancılar en çok evi Alanya'dan aldılar

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Alman gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Mevlüt Çavuşoğlu ülkenin dış politikasını anlatarak, geçtiğimiz hafta Almanya'ya yaptığı ziyareti ve Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le olan ikili görüşmesini anlattı. Antalya’nın Türkiye’nin en önemli turizm şehri olduğunu belirten Başkan Türel ise, “Antalya’nın turizm potansiyelinin dışında ciddi bir şekilde tarım potansiyeli de var. O yüzden Antalya turizm kadar tarımının da başkentidir. Almanya ile yaşadığımız siyasi gerginliklerde en kötüsü dediğimiz senede Antalya’yı 1.5 milyon Alman ziyaret etmiş. Biz onları en memnun şekilde ülkelerine gönderdik" dedi. 2018'in Almanya ile Antalya arasında gelen turist sayısı açısından çok olumlu bir sene olacağını düşündüklerini belirten Başkan Türel, "2018 rezervasyonlarına baktığımızda, beklentimizin de üzerinde Almanya pazarında bir talep görmek bizi çok mutlu ediyor. Mülk edinen yabancı vatandaşlar arasında Almanlar Manavgat-Side bölgesinde, İskandinavlar daha çok Alanya’da, İngiliz vatandaşları Kaş tarafında, Rus vatandaşları da kent merkezinde ön sırada” diye konuştu.