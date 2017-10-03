Yabancılar birer ikişer batıyor

2008 YILINDAKİ küresel kriz, havayolu şirketlerini diğer sektörlerden daha fazla etkiledi. Bu dönemde gerçekleşen yolcu ve yük sayısındaki azalmalar, havayolu şirketlerinin cirolarını ortalama yüzde 20 oranında düşürdü ve sektörün büyüklüğü de 475 milyar Dolar'a kadar geriledi. Krizden bir yıl sonra 2009'da, dünya çapındaki havayolu şirketleri bilançolarında toplam 9.9 milyar Dolar zarar gösterdi. Söz konusu dönemde, başta İspanya, Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere yaklaşık 90 havayolu şirketi iflasını açıkladı. Sadece 2017 yılında ise aralarında Almanya'nın en büyük ikinci şirketinin de olduğu birden çok oyuncu yaşadığı ekonomik sorunlara boyun eğdi.

AIR BERLIN AĞUSTOS'TA İFLASINI AÇIKLADI

2008 krizinden sonra bir daha toparlanamayan Air Berlin, Ağustos ayında iflas bayrağını çekti. 8 bin çalışanı, 122 uçağı bulunan ve 2016 yılında 29 milyon yolcu taşıyan Air Berlin, Almanya'nın ikinci ve Avrupa'nın ise yedinci büyük havayolu şirketi konumundaydı. Şirketin borçlarının 1.2 milyar Euro'yu bulduğu bildirildi. Mayıs ayında ise diğer bir Avrupalı şirket olan Alitalia iflas kararı aldı. 10 yıl içinde ikinci defa iflas açıklayan şirket, düşük-maliyetli (low-cost) rakipleri ile rekabette zorlandığı için söz konusu kararı aldığını duyurdu. 3 ay içinde art arda iflas açıklayan iki şirketin aynı kıtada yer almasından başka bir ortak özelliği de, büyük ortaklarının Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etihad Havayolları olması.

İFLASTAN KURTULMAK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR

Artan rekabet havacılıkta şirket evliliklerini gündeme getirdi. Avrupa'da Lufthansa ile Swiss Air ve Air France ile KLM güç birliğine gitti. Amerika'da ise Delta ile Northwest şirket evliliği yaparken, United ile Continental Airlines da birleşerek yok olmaktan kurtuldular. Havadaki mücadelede ayakta kalabilmek için şirketler birliklere üye olmayı da seçiyor. Dünya genelinde Star Alliance, IATA, SkyTeam ve Oneworld olmak üzere üç büyük havayolu şirketleri birliği bulunuyor. THY, Star Alliance üyeliğini seçerken, bir diğer Türk şirketi Pegasus ise IATA üyesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

'BİZİ TÜRKİYE BATIRDI'

İflasını açıklayan Monarch Airlines'in Genel Müdürü Andrew Swaffield ise iflaslarında suçu Türkiye'ye attı. Swaffield, "Mısır, Tunus ve Türkiye'deki olumsuz gelişmeler, iflasımızda etkili oldu" dedi. Air Berlin ile beraber Alitalia, South African Airways ve Buryat Airlines olmak üzere 3 şirket daha 2017'de iflas bayrağını çekti. Tüm bunlara rağmen Türkiye'nin milli havayolu firması Türk Hava Yolları (THY) ise 2008'de uçak sayısı 110 iken, 2016 sonunda bu sayıyı 300'e çıkardı. Avrupalı büyük şirketlerin iflas bayrağı çektiği dönemde THY, Ağustos 2017'de rekor kırarak yüzde 84.3 doluluk oranına ulaştı. Şirket, geçtiğimiz ay 40 adet geniş gövdeli uçak alacağını açıklayarak da, büyümesini sürdüreceğinin sinyalini verdi. Dünya havacılık sektörü 2008 ekonomik kriziyle boğuşurken, aynı dönemde Türk Hava Yolları ( THY) yolcu ve uçak sayısını artırmaya devam etti.

