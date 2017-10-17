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WhatsApp’a 3 yeni özellik
WhatsApp’a 3 yeni özellik
17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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WhatsApp’a 3 yeni özellik

Günlük aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan WhatsApp'a kullanıcıları mutlu edecek 3 yeni özellik geliyor. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni güncellemelerle birlikte WhatsApp'a konferans arama, dinamik çıkartma ve kelime ile emoji arama özellikleri gelecek

WhatsApp’a 3 yeni özellik

Günlük aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan WhatsApp'a kullanıcıları mutlu edecek 3 yeni özellik geliyor. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni güncellemelerle birlikte WhatsApp'a konferans arama, dinamik çıkartma ve kelime ile emoji arama özellikleri gelecek

17 Ekim 2017 Salı 13:28
WhatsApp’a 3 yeni özellik
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FACEBOOK'UN 19 milyar dolar karşılığında ekosistemine kattığı WhatsApp, her geçen gün yeni bir özelliğe kavuşarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Her daim bir ihtiyaç olarak görülen sesli ve görüntülü arama özelliği, WhatsApp kullanıcılarını bu anlamda bir hayli memnun etmişti. 
Geçtiğimiz aylarda, günlük aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan WhatsApp, yeni ekleyeceği 3 özellik ile kullanıcılarının yüzünü bir kez güldürmeyi hedefliyor.
 
Konferans arama özelliği 
Bilindiği üzere WhatsApp, sesli arama özelliği sayesinde sadece internet verisi kullanarak yüksek kalitede sesli iletişim imkanı sağlıyor. Fakat WhatsApp gruplarında bu özellik kullanılamıyor. Bu nedenle kullanıcılar çoklu iletişim ihtiyacı duyduğu zaman alternatif uygulamalara veya standart konferans aramasına yöneliyordu. 
İşte WhatsApp bu ihtiyacı fark ederek konferans özelliği getirme yoluna gitti. İlerleyen dönemde WhatsApp kullanıcıları, dahil oldukları grupta sesli görüşme gerçekleştirebilecek.
 
Dinamik çıkartmalar 
Tıpkı Instagram gibi Facebook’un bünyesinde olan WhatsApp, geçtiğimiz aylarda Instagram’a gelen bir özelliğe kavuşuyor. Dinamik çıkartmalar ile birlikte, Instagram hikayelerindeki gibi, WhatsApp durumunda veya karşı tarafa gönderilecek fotoğraflarda eğlenceli içerikler üretilebiliyor.
Metinle emoji arama
 
Her geçen gün emoji kullanma oranı artıyor. Özellikle WhatsApp sohbetlerinde her gün milyarlarca emoji gönderiliyor. Gelgelelim bazen emoji aramak işkence haline geliyor. Zira emoji çeşitleri her geçen gün artıyor ve çoğu zaman aranan ifade bulunamıyor. İşte bunun için artık iki nokta üst üste koyarak emoji arama özelliği geliyor.
 
Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü üzere ‘ :monkey ‘ yazıldığında maymun ile ilgili emojiler gösteriliyor.

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