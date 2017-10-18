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Vim-Avia krizi büyüyor

Alanya'da da binlerce turisti mağdur ettikten sonra iflasını isteyen Rus charter şirketi Vim-Avia hakkında hileli iflas soruşturması başlatıldı

Vim-Avia krizi büyüyor

Alanya'da da binlerce turisti mağdur ettikten sonra iflasını isteyen Rus charter şirketi Vim-Avia hakkında hileli iflas soruşturması başlatıldı

18 Ekim 2017 Çarşamba 21:54
Vim-Avia krizi büyüyor
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2017 yaz sezonu için kapasitesinin üzerinde planlama yapan ve binlerce yolcunun mağdur olmasına neden olan Vim-Avia ile ilgili hileli iflas soruşturması başlatıldığı belirtildi. Vim-Avia'nın yöneticileri ve sahipleri şirketin finansal durumunun farkında olmalarına rağmen kasıtlı olarak olumsuz işlemler yapmak, paraları yurtdışına aktarmak ve bu nedenle yükümlülüklerini yerine getirememekle suçlanıyor.
'ÖDEMELER DEFALARCA ARTIRILDI'
Ayrıca Vim-Avia'nın yaptığı kontratların birçoğunda kesin rakamların belli olmadığı ve bu nedenle 'karşı tarafa' yapılan ödemelerin defalarca artırıldığı tespit edildi. Havayolunun sahipleri ve yöneticileri hakkında şikayet olduğunu belirten Rus medyası, bu kişilerin şirketin muhasebe departmanına hesapları kayıp değil, kar varmış gibi gösterme talimatı verildiğini yazdı.
SORUŞTURMA TUR OPERATÖRLERİNE DE SIÇRAYABİLİR
Vim-Avia ile ilgili soruşturmanın tur operatörlerine de sıçrayabileceği belirtiliyor. Soruşturma komitesinin, havayolu şirketi ile tur operatörleri arasındaki ödeme zincirini mercek altına alabileceği ifade edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Vim-AviaKriz
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