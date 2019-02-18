Ve o ülkeyle de kimlikle seyahat başlıyor

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahatin yarından itibaren başlayacağını söyledi

Ve o ülkeyle de kimlikle seyahat başlıyor
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BÜYÜKELÇİ Sökmensüer, AA muhabirine Türkiye ile Moldova arasındaki  ilişkileri değerlendirdi.
 
Sökmensüer, iki ülke arasında imzalanan ve 19 Şubat 2019 tarihi  itibarıyla uygulanmaya başlayacak anlaşmaya göre, vatandaşların yeni tip çipli  kimliklerle Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz  kalabileceğine işaret etti.
Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ekim 2018  tarihinde Moldova'yı ziyareti esnasında imzalandığını hatırlatan Sökmensüer,  "Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik  ortaklığın somut neticesi olmuştur." dedi.
 
Sökmensüer, Türkiye'nin, Moldova vatandaşlarının en çok tercih ettiği  turizm istikameti olduğuna da dikkati çekti.
 
Kimlikle seyahatin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını vurgulayan  Sökmensüer, "Geçen yıl Moldovalı turistlerin yüzde 35’i, yani 80 bin kişi  Türkiye'ye gitti. Türkiye'den Moldova'ya ise 20 bin turistin geldiğini biliyoruz.  Böylelikle turist sayılarının katlanarak artacağına inanıyorum." diye konuştu.
 

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