Ve korkulan oldu: Thomas Cook resmen battı!

İNGİLİZ Sivil Havacılık Kurumu'ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine resmen battı.

20 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işi kaybetmiş oldu.Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı. Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

JOHNSON DESTEK SÖZÜ VERDİ

Konuya ilişkin olarak Thomas Cook'un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

Thomas Cook iflası kendi sayfasından duyurdu

Turizm devi Thomas Cook iflas haberini kendi web sayfasından resmen duyurdu. İflası doğrulayan seyahat şirketi bilgilendirme amaçlı yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: 'Thomas Cook Group plc'nin planlanan yeniden sermayelendirilmesi müzakereleri başarısız oldu. Bu nedenle, Thomas Cook GmbH acil durum yönetimine geçmek zorunda. 23 ve 24 Eylül tarihlerinde seyahat etmek garanti edilemez. Herhangi bir seyahat satışı durdurulur. Şu anda son seçenek biziz. Bunların başarısız olması durumunda, Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH ve Bucher Reisen & Öger Tours GmbH ve diğer şirketler için iflas başvurusunda bulunmak zorundayız. 23 ve 24 Eylül'de mümkün olan en kısa sürede ayrılış yapan misafirlerimizle irtibata geçeceğiz. Lütfen kendi Çağrı Merkezlerimizi aramaktan kaçının. Organizatör Aldiana bu iflastan etkilenmedi.'