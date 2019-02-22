Validen Akdağ için destek sözü

AYDEMİR ve Kurt, Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından 3 Mart Pazar günü Akdağ’da yapılacak olan etkinlikte kullanılmak üzere Vali Karaloğlu’ndan kar motoru talep ettiler. Aydemir, ziyaret sırasında Vali Karaloğlu’na kulübün kuruluş amacı, etkinliğin içeriği hakkında bilgi vererek Akdağ’a bir tesis kazandırmanın Alanya turizmine sağlayacağı katkıları anlattı. Özverili çalışmalarından dolayı Handan Aydemir ve ekibine teşekkür eden Vali Karaloğlu, kulübün talep ettiği kar motorlarının etkinlik tarihinde Akdağ’da olması için ilgili kurumlara talimat verdi. Vali Karaloğlu, ilk fırsatta Alanya’ya gelmek ve Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü rehberliğinde Akdağ’ı gezmek istediğini de kaydetti. Akdağ’a bir tesis kazandırmak için destek olma sözü veren Karaloğlu, Akdağ ziyareti sonrası gerekli çalışmaları başlatacağı sözünü verdi. Vali Karaloğlu’na ev sahipliği ve kulübe olan desteğinden dolayı teşekkür eden Aydemir “Sayın Karaloğlu’nun kıymetli desteği ile Alanya’mızın imkansız sanılan hayaline kavuşmasını an meselesi olarak görüyoruz” dedi.