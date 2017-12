Vali Karaloğlu'dan trend açıklaması

MÜSİAD Antalya Şubesi'nin ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen, gastronomi turizmi, sağlık turizmi ve helal turizm ekseninde gerçekleşen toplantıya katılan Vali Münir Karaloğlu, bu alanlarda Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı. Antalya'nın resort turizmde kaydettiği başarıyı diğer turizm çeşitlerinde gösteremediğine dikkati çeken Vali Münir Karaloğlu, 2016 yılında yaşanan sıkıntıların sadece otellerin, artık turistlerin ilgisini çekmediğini ortaya koyduğunu belirtti. Antalya'nın havalimanı- otel arasında yaşanan turizm modelinden kurtarılması gerektiğine değinen Vali Karaloğlu, her şey dahil toptancı turizmi anlayışıyla bu noktaya kadar gelindiğini, arık hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın bu modelden çıkması gerektiğine işaret etti. Vali Karaloğlu, turizmi geliştirme noktasında eldeki imkanların değerlendirilmesi gerektiğine değindi.

ANTALYA TURİZMİN HER ALANI İÇİN POTANASİYELE SAHİP

Doğasından tarihine, kıyılarından dağlarına, Antalya'nın her şeyiyle bir bütün olarak pazarlanması gerektiğini dile getiren Vali Karaloğlu, şunları kaydetti: "Sahip olduğumuz doğa ve iklimin yanı sıra, Antalya tarihi ve kültürel değerlerimizin zenginliği ile turistlerin beklentilerini karşılaması açısından bize sonsuz fırsatlar sunmaktadır. Gazipaşa'dan Kaş'a, Muratpaşa'dan Elmalı'ya kadar Antalya dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan zenginliklere sahip. Bu zenginliklerimizi turizmdeki yeni trendlerle birleştirmeliyiz. Başta kültür turizmi olmak üzere kruvaziyer, sağlık, spor, kongre, eğitim, doğa, gastronomi, helal, kırsal, yayla gibi turizmin her alanında Antalya çok önemli ürünleri ve çok büyük potansiyeli olan bir şehir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak ve potansiyeli değerlendirerek Antalya'yı her şeyiyle ve her yönüyle değerlendirmemiz lazım."

HELAL TURİZMDE STANDARTLARI KOYMAMIZ LAZIM

Konuşmasında helal turizm konusuna da değinen Vali Karaloğlu, “Biz hala turizmin helali, haramı mı olur? diye tartışırken dünyanın bu alanda çok ileri gittiğini görüyoruz. İnternette 'Helal Turizm' yazdığınızda karşınıza ilk sırada İspanya otelleri çıkıyor. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Bu konuda çok hızlı bir şekilde çalışmalar yapmalıyız. Helal turizmde öncelikle standartları koyan, sertifikasyonu yapan ve denetimini sağlayan bir ülke hainle gelmeliyiz" dedi.

Helal Turizm Standartlarının mutlaka devlet tarafından konması gerektiğini ifade eden Karaloğlu, devletin bu standartları koyarken sektördekilerle işbirliği halinde olması, sektör temsilcilerinin dinleyerek ve taleplerini alarak karara varması gerektiğini belirtti.

ANTALYA HELAL TURİZMİN DE MERKEZİ OLMALI

Antalya'nın mutlaka Akdeniz çanağında helal turizmin merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Münir Karaloğlu, "Beyrut'tan uçağa binen bir insan 45 dakika, Cidde'den uçağa binen bir kişi 1,5 saat sonra Antalya'dadır. Antalya İslam coğrafyasına çok yakın, turizmi iyi bilen, altyapısı çok iyi bir şehir. Bu şehri çok kolay helal turizmin de merkezine getirebiliriz. Helal turizm noktasında sektör temsilcilerini işbirliği yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

MÜSİAD Antalya Şubesi'nin helal turizm noktasında gayretli olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Şube Başkanı Ramazan Kalken ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.