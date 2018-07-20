Uyanık İngiliz turistler, bunlar olmadan reklamasyon davası açamayacak

2013-2016 yılları arasındaki dönemde yüzde 500 artışla 35 bine ulaşan 'tatilde hastalandım' davaları uzun süredir İngiliz hükümetini ve turizm kamuoyunu meşgul ediyordu.

İngiltere hükümeti, uzun süren bir çalışmanın ardından reklamasyon davalarını yeni bir çerçeveye oturttu.

TAZMİNATA SINIRLAMA GELDİ

Yapılan düzenlemenin en önemli ayağı, açılacak olan reklamasyon davalarına limit getirilmesi oldu. Daha önce, yasal boşluklardan dolayı açılan yüksek bedelli tazminat davalarından korkan tur operatörleri, mahkemelerde kendilerini savunmak yerine davayı açan kişilerle (ya da aracı fimalarla) anlaşma yoluna gidiyordu. Davalardaki tazminat taleplerine sınırlama getirilmesi, tur şirketlerinin mahkemelerde kendilerini daha cesur bir şekilde savunmalarını beraberinde getirecek.

TUR OPERATÖRLERİ 4 DAVAYI KAZANDI

İngiltere'de yapılan yeni düzenleme kısa zamanda sonuç vermiş ve TUI, Thomas Cook ve Red Sea Holidays adlı şirketlerin açtığı davalarla 4 İngiliz çift sahte hastalık davası açmaktan dolayı yüksek para cezalarına çarptırıldı.

''SAHTEKARLIĞA KARIŞANLARLA MÜCADELE EDİYORUZ''

Tatil sonrası sahte hastalık davası açanları dolandırıcılıkla suçlayan İngiliz Adalet Bakanı Rory Stewart, ''Bu tutum İngiliz halkının yabancı ülkelerdeki itibarını da zedeliyor. Bu nedenle, bu sahtekarlık pratiğine katılanlara karşı önlem alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Peki tatildeyken hastalanan İngiliz turist yasal olarak nasıl bir yol izleyecek?

1. Hastalıkla ilgili acente temsilcisi bilgilendirilecek

2. Şikayetle ilgili yazılı bir belge alınacak

3. Hastanedeki kayıtların birer kopyası alınacak

4. Hastane sürecinde yapılan tüm masrafların faturaları bulundurulacak

5. Aynı otelde konaklayan diğer misafirlerin benzer bir rahatsızlık yaşayıp yaşamadığı öğrenilecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 08:15