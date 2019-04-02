Ünlü tur şirketi Alanya'daki o otele talip! Görüşmeler başladı

ANEX Tour ile Utopia World Hotel arasında satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması imzalanmasının ardından yeni bir haber geldi. Gelen haberde ünlü tur şirketinin otel yetkilileriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Utopia Turizm tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Utopia World Hotel için ATG Anex Tourism Grup ile kiralama yerine satın alma görüşmelerinin başladığı kaydedildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Utopia Turizm tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle: ''04.12.2018 tarihinde Şirketimiz ile ATG Anex Tourism Grup ilgili şirketi Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimize ait Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı Utopia World Hotel' in satılmasına ya da kiralanmasına yönelik "Satın Alma Opsiyonlu Kiralama Ön Sözleşmesi" imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Geçen bu süreç içerisinde karşılıklı olarak birçok görüşme ve incelemelerde bulunulmuş olup, bu görüşme ve incelemeler neticesinde taraflar bundan sonraki süreci Utopia World Hotel'in kiralanması yerine satın alınması hususunda devam ettirme kararı almışlardır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.''



