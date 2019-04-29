Ünlü otelci yakındı: Yemek fiyatına 5 yıldızlı otel satıyoruz

AKBANK Turizm Buluşmaları Bodrum'un ardından bu sefer Antalya'da yapıldı.Etkinlik çerçevesinde düzenlenen ''Geleceğin Turizmi'' başlıklı panelde konuşan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün çarpıcı ifadeler kullandı.

''BİR PORSİYON YEMEK FİYATINA...''

Kış sezonunda Antalya'ya talep yaratılması gerektiğinin altını çizen Mehmet Aygün, kış döneminde Antalya'da turistlerin bir porsiyon yemek fiyatına 5 yıldızlı otellerde konakladığını ifade etti. Otelcilerin günlük 15-20 euroya akşama kadar misafirleri yedirip içirdiğini kaydeden Aygün, ''Avrupa'da bir otelde saunaya gittiğinizde giriş için 25 euro, havlu için de 4 euro para ödersiniz. Biz ise burada bir porsiyon yemek fiyatına beş yıldızlı oteli sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.



''HER ŞEYİN YOLUNA GİRDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR''

2016 sezonunda kriz yaşayan sektörün 2018 ile toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Mehmet Aygün, 2019 rezervasyonlarının ise iyi bir geçirileceğine işaret ettiğini söyledi. Bunun Antalya'da her şeyin yoluna girdiği anlamına gelmediğini dile getiren Aygün, kentin sahip olduğunu turizm potansiyeline dikkat çekti.