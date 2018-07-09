Ünlü otel zincirinden Türkiye'ye 8 yeni otel

YAKLAŞIK 9 bin oteliyle dünya genelinde faaliyet gösteren Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’de de 65 olan otel sayısını 2020’de 100’e çıkarmayı hedefliyor. Wyndham Hotels & Resorts Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Edwin Broers, İstanbul, Gaziantep ve Bursa gibi hızlı büyüyen şehirlerin yanı sıra İznik ve İsparta gibi atılım yapan yerlerle de ilgilendiklerini söyledi.Bu yıl içinde Türkiye’de 8 yeni otel açmayı planlayan zincir, Days Inn by Wyndham markasını da ülkemize getirecek. “Türkiye’nin geniş marka yelpazemiz açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz” diyen Edwin Broers Fortune Türkiye'den Ayfer Yıldız'ın sorularını yanıtladı.

Wyndham Grubu için Türkiye ne ifade ediyor? Türkiye'nin cirodaki payı nedir?

Wyndham Hotels & Resorts, 6 kıtada 80’in üzerine ülkedeki yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın en büyük otel franchise veren şirketi. Türkiye bizim için gerçekten önemli bir pazar. Wyndham Hotels & Resorts açısından dünya çapında 6’ncı büyük pazar konumunda ve biz de buradaki en büyük uluslararası otel grubu olduğumuzu gururla söyleyebiliyoruz. Bu heyecan verici pazardaki otel sayımızı yalnızca birkaç yıl içinde üçe katladık ve Türkiye’de güçlü ve giderek büyüyen bir varlığımız söz konusu.Şu anda Türkiye’nin büyük şehirleri, Ege ve Karadeniz bölgesi, Antalya ve çevresi ile pek çok noktaya yayılan 65 otelimiz bulunuyor. Bundan iki yıl önce, 2020’ye kadar Türkiye’de 100 otel açma hedefimizi belirlemiştik ve ülkede yaşanan bazı zorluklara rağmen bu hedefimize ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’de turizm sektörü geçtiğimiz son iki yılda zor bir dönem geçirdi. Siz bu dönemi nasıl atlattınız? Bu yıl için turizm sektörüne yönelik beklentileriniz nedir?

İşin aslına bakacak olursak terör eylemleri tüm dünyada turizmi olumsuz etkileyebiliyor, ancak biz turizm sektörünün döngüsel olduğuna inanıyoruz ve Türkiye’nin uzun vadedeki potansiyeline güveniyoruz. Türkiye’de turizm sektörü iyileşme yolunda, olumlu bir görüntü sergiliyor. Son verilere göre, 2018’in ilk çeyreğinde Türkiye’nin turizm gelirlerinde yüzde 30 artış kaydedildi ve bu gelirin yüzde 76’sınm kaynağı da dış ülkelerden gelen ziyaretçiler.

Uluslararası ziyaretçilerin Türkiye’yi yeniden keşfetmeye ve Türk vatandaşlarının da kendi ülkeleri içinde daha sık seyahat etmeye başlamasıyla birlikte, buradaki otellerimizdeki doluluk oranı Mayıs 2018’de yaklaşık yüzde 68 gibi bir seviyeye geldi. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik bir artış demek oluyor. Devletin de yeni havalimanları gibi altyapı yatırımları ve turizm sektörünü canlandırmaya yönelik adımlarıyla turizmi destekleyen girişimlerde bulunduğunu görüyoruz.Türkiye dinamik ve dayanıklı bir pazar ve bu ülkede turizmin geleceğine iyimser bakıyoruz. 2015 yılında Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki merkezimizi İstanbul’da açmıştık ve buradaki ekibimiz hızla büyüyor. Bu da Türkiye’ye ve halkına bağlılığımızı gösteriyor.

New York Borsası'nda halka açıldınız. Halka açılma size ne sağlayacak?

Kendisi de halka açık bir şirket olan eski çatı kuruluşumuz Wyndham Worldwide, 2017’nin Ağustos ayında otelcilik birimini bağımsız hale getirerek, ortaya ikisi de halka açık, iki ayrı şirket çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bunun sonucu olarak da 1 Haziran itibarıyla, eskiden Wyndham Hotel Group olan şirketimiz Wyndham Hotels & Resorts adını alarak yalnızca otelcilik alanında faaliyet gösteren bir şirket oldu.Eski kardeş kuruluşlarımız Wyndham Vacation Ovvnership ve Wyndhanı Destination Network ise Wyndham Destinations olarak yapılandı. Bu da yeni ismimizle Wyndham Hotels & Resorts’un evrim sürecinde çok önemli bir adım teşkil ediyor. Bu sayede büyümeye, otel geliştirmeye ve en önemlisi de seyahati herkes için mümkün kılma misyonumuza daha çok odaklanabileceğiz.

Hisse sahiplerimiz için daha fazla değer yaratacağız

Yalnızca otelcilik alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, çok daha yüksek bir fiyat kazanç oranından işlem göreceğiz ve önemli ciro ve kâr miktarları ve büyüme potansiyelimizle hisse sahiplerimiz için daha fazla değer yaratacağız.Güçlü bir şekilde organik büyüme ve artışa ek olarak, büyüklük, bağlılık ve dağıtımın her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde, satın alma fırsatlarım da daha sıkı bir şekilde takip edebileceğiz. Konaklama sektörünün güç merkezi olarak, sektöre öncülük eden sadakat ve teknoloji platformlarımızı da güçlendirmeye daha çok odaklanabileceğiz ve bu sayede bir yandan otellerimize daha düşük maliyetle, doğrudan müşteri yönelimi sağlarken, diğer yandan da misafirlerimize en üst düzeyde hizmet vermeyi sürdüreceğiz.

Grup olarak dünyada kaç otele ulaşmayı planlıyorsunuz? Yeni ülkelere yatırım düşünüyor musunuz?

Dünya çapında 6 kıtada neredeyse 9 bin otelimiz bulunsa da iddiamız bununla sınırlı değil. Tüm dünyadaki varlığımızı daha da genişletmeye ve misafirlerin ziyaret etmek istediği pazarlarda otel girişimcileriyle ortaklıklar kurmaya odaklandık. Halihazırda 80’in üzerinde ülkede bulunan 20 markalık çeşitli ve küresel ağımızla, mevcut ve yeni pazarlarda genişlemeyi sürdürüyoruz. Açılmayı bekleyen 1.200 otel ve 147 bin odamız ile dünya çapında da büyüme görünümümüz son derece sağlam.