Ünlü İngiliz havayolu şirketinde şok iflas!

MUĞLA'YA en fazla turistin geldiği İngiliz pazarında yaşanan şok iflas sonrası tatillerini tamamlayan yolcular Türk şirketlerinin kiraladığı Charter uçakla ülkelerine gönderiliyor. İngiliz havacılık tarihinin en büyük iflası olan bu kararın ardından önümüzdeki döneme yönelik 300 bin rezervasyon iptal olurken, halen ellerinde dönüş bileti olan 100 bin yolcunun da yurtdışından nasıl getirileceği araştırılıyor. Şirketin iflas sürecini yöneten KPMG'den yapılan açıklamada bütün uçuşların durdurulduğu ve ülke dışındaki yolcuların iki hafta içerisinde geri döndürüleceği belirtildi.

Muğla’nın Dalaman, Marmaris, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde tatil yapan İngiliz vatandaşlar, Türk şirketler tarafından kiralanan 3 Charter uçakla İngiltere’ye gönderildiler. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Monarch havayolları İngiltere’nin 5. büyük havayolu firması ve yıllardır bölgemize sağlıklı şekilde uçmaktadır. Bu sene de gerçekten 2. kriz yılımızda haftada 22 uçuşla ciddi bir yolcu kitlesi taşıdı bize. Şu ana kadar 87 bin yolcu taşıdı. Sezonun geri kalan kısmında 72 uçuşu daha vardı ve o da yaklaşık 7 bin yolcuya tekabül ediyordu. Fakat kesinlikle herhangi bir sıkıntı yok. Bundan sonraki uçuşlarını Freebird devraldı. Burada tatilini yapmakta olan yolcular rahatlıkla Freebird uçuşlarıyla tekrar İngiltere’ye dönüyorlar. Planlamalar yapıldı ve sıkıntı görünmüyor her türlü tedbirimiz alındı ve şu anda da chek-in'deler zaten. Dün gece başladı ilk check-in işlemini Freebird yaptı. İngiltere konsolosuyla koordine halindeyiz. Şu an herhangi bir problem yok Türkiye’de. Ama asıl büyük yolcu kitlesi İspanya’da Mallorca'da oradaki operasyonlar 100 binleri geçiyor. Herhalde orada da bir çözüm yolu bulmuşlardır. Türkiye için özellikle Dalaman için herhangi bir problem yok. Şu anda tatilini yapmakta olan yolcular tatillerini bitirecekler ve yine kendilerine tahsis edilmiş uçaklarla geri dönüyorlar” dedi.

325 yolcu gönderildi

Muğla’nın Dalaman, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde tatil yapan 325 İngiliz vatandaşı kiralanan 3 Charter uçakla İngiltere’ye gönderildiler. Uçağa binmeden önce gazetecilerle konuşan İngiliz turistler, şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirterek, Türk ve İngiliz yetkililere teşekkür ettiler.