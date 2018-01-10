 Umman turizmine çağ atlattı 

İSVİÇRE, Mısır, Karadağ, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’ın 10 ayrı bölgesinde 35 otel işleten Orascom Holding'e ait 4 tesisi yöneten Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu, Türkiye'nin ve Alanya'nın gururu oldu. Uzun yıllar Alanya turizmine hizmet veren, seyahat acentesi işletmeciliği yapan, Justiniano Otelleri Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Müstecaplıoğlu, Umman'daki Muscat Sifawy Butik Hotel, Salalah Juweira Butik Hotel, Salalah Fanar Hotel&Residences ile Hawana Aqua Park ile başarıdan başarıya koşuyor. Müstecaplıoğlu, son olarak Salalah Fanar Hotel&Residences ve Salalah Juweira Butik Hotel ile 'HolidayCheck' ödüllerini üst üste iki yıl boyunca kazanma başarısını elde etti. Şirketin Umman'da 4 farklı projeye 600 milyon dolar yatırım yaptığını söyleyen Müstecaplıoğlu "Juweira ve Fanar otelleri ile son iki yıldır HolidayCheck ödüllerini üst üste kazandık. Bu ödülleri Umman’da ve Orascom Otelleri dışında kimse alamadı. Juweira’nın misafir memnuniyet oranı yüzde 96 dolaylarında, Fanar’ın memnuniyet oranı ise yüzde 93. Burada ülkemizi ve Türk turizmcileri en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

