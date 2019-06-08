Ukraynalı turist sayısı 1,5 milyonu aşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) Ukrayna’daki tanıtım etkinliklerinin etkisiyle Ukrayna’dan gelen turist sayısının bu yıl 1,5 milyonu aşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor

Ukraynalı turist sayısı 1,5 milyonu aşacak
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TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜROB  ve THY iş birliğiyle turizm pazarlarında seçenekleri genişletmek amacıyla  Ukrayna’da gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri meyvelerini vermeye başladı.
Her pazarın koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen tanıtım  etkinlikleri kapsamında Ukrayna’da Kiev ve Odessa’dan sonra üçüncü workshop  çalışmasına da Kharkiv’de imza atıldı. Ukraynalı turizmcilerin yoğun ilgi  gösterdiği organizasyonda 3 saat içinde 980 bire bir görüşme gerçekleştirildi.
Bu kapsamdaki tanıtım çalışmalarında pilot ülke olarak belirlenen  Ukrayna turizm pazarı, turizmciler açısından başarı öyküsü olma yolunda hızla  ilerliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin,  Ukrayna’dan gelen turistlerin Antalya’nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri,  İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih etmeye başladığına dikkati  çekti.
Bu yıl Ukraynalı turist sayısının yeni bir rekor kırmasını  beklediklerini belirten Eresin, “2018 yılında Türkiye’ye 1 milyon 386 bin  Ukraynalı turist gelirken, bu rakam bu yılın ilk 4 ayında yüzde 14 artışla 211  bin olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla Ukraynalı turist sayısının 1,5  milyonu aşmasını bekliyoruz. Türkiye ağırlıklı olarak yaz aylarında plaj turizmi  odaklı ziyaret edilse de İstanbul, Kayseri, Kapadokya, İzmir ve Sapanca’nın yoğun  ilgi görmesiyle aslında bütün bir seneye yayılan potansiyel gözlemleniyor.”  ifadelerini kullandı.
Eresin, şunları kaydetti:
"Birliğimizin Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve  sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında, hedef pazarlara yönelik  özel workshop programlarına başlamıştık. Geçen yıl sonunda oldukça yoğun ve  nitelikli katılımlar ile Kiev ve Odessa’da iki organizasyon gerçekleştirildi.  Pazardan gelen talepler neticesinde Ukrayna’da üçüncü workshop etkinliği yine  Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonu, THY ve TÜROB iş birliğiyle Kharkiv’de  düzenlendi. Organizasyonda İstanbul, Kayseri, Kapadokya, Sakarya (Sapanca) ve  İzmir'den 19 otel ve 1 seyahat acentesi ile Ukrayna Seyahat Acentaları Birliği,  Alliance Tour, Coral ve Alf Tour’un katılım sağladı.
Yaklaşık 245 Ukraynalı seyahat acentesi ve tur operatörünün davetli  olarak geldi. Ukrayna’da seyahat sektörüne yayın yapan başta Bambarbia TV olmak  üzere çeşitli medya organları tarafından organizasyon süresince haber, yorum ve  röportajlar yapıldı. 3 saat süren workshop etkinliğinde toplam 980 adet  karşılıklı iş görüşmesi ile rekor kırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı  Memduh Büyükkılıç’ın da katılım sağladığı etkinliğin galasında ünlü piyanist  Tuluyhan Uğurlu sahne aldı.”
Eresin, İzmir’in de bu üçüncü workshop’a dahil edildiğini ifade  ederek, “Zira geçen yıl Pegasus Havayolları tarafından başlatılan Kiev-İzmir  direkt seferlerinden sonra bu kez de Ukrayna Havayolları (Ukraine International  Airlines) 15 Haziran 2019 itibarıyla Kiev-İzmir arasında seferlere başlıyor.  Uçuşlar günde bir sefer olmak üzere haftanın her günü olacak. Bu seferlerin başta  İzmir olmak üzere Bodrum, Çeşme ve Didim turizmine olumlu olarak yansımasını  düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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