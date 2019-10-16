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Ukraynalı 1,5 milyon turistin 800 bini Antalya'yı tercih ediyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye'ye gelen 1 milyon 500 bin Ukraynalı turistten 800 bininin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini bildirdi

TURİZM 16.10.2019, 23:00
Ukraynalı 1,5 milyon turistin 800 bini Antalya'yı tercih ediyor
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Ukrayna'nın Türkiye'de yaşayan vatandaşlarının kurduğu dernekler,  Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde  (ASSİM) bir araya geldi.
 
Derneklerin 2020 yılı çalışmalarının planlandığı toplantıya,  Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da katıldı.
Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de 30 bine yakın  Ukrayna vatandaşının yaşadığını, bunların 10 bininin Antalya'da ikamet ettiğini  söyledi.
 
Antalya'da bulunan 3 derneğin 10 yıldan fazla süredir faaliyet  gösterdiğini belirten Sybiha, "Antalya dışında Alanya, Marmaris, İstanbul, Bursa,  İzmir, Ankara, Samsun, Kuşadası ve Adana'da da derneklerimiz var." dedi.
 
Sybiha, derneklerin kültürel zenginliklerin yaşatılması ve gelecek  kuşaklara aktarılması gibi görevler üstlendiklerini kaydederek, "Türkiye'ye gelen  1 milyon 500 bin Ukraynalı turistten 800 bini tatil için Antalya'yı tercih  ediyor." diye konuştu.
 
Toplantıda, Sybiha'ya Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav  Khomenko, İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gama ve 13 dernek temsilcisi eşlik  etti.

#Ukrayna #Antalya
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