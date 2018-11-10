Ukrayna seyahat pazarının şampiyonları belli oldu

UKRAYNA'DA yayın yapan Open For Business't yer alan habere göre, Ukrayna'da faaliyet gösteren tur operatörleri 2018'de 2 milyon 560 bin yolcuya hizmet verirken, en büyük yolcu sayısına ulaşan şirket 678 binle Join UP! oldu. Onu 453 binle Anex Tour ve 240 binle Travel Professional Group takip etti.

Ukrayna'da en fazla geliri elde eden tur operatörü ise 5 milyar 530 milyon grivna (200 milyon dolar) ile Anex Tour olurken, onu 3 miyar 270 milyon grivna (115 milyon dolar) ile Travel Professional Group ve 1 milyar 950 milyon grivna (70 milyon dolar) ile TUI Ukrayna izledi.

2018'de Ukrayna'da Tez Tour'un 233 bin, Coral Travel'ın 199 bin ve TUI Ukrayna'nın 136 bin yolcuya hizmet verdiği ifade edildi.