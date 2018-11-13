'Ukrayna'da Türkiye Turizm Festivali düzenlensin' önerisi

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’de ‘deniz-güneş-kum’ turizmini tercih eden turizm pazarlarında seçenekleri genişletmek amacıyla başlattığı tanıtım çalışmalarını hızlandırıyor. TÜROB’un, her pazarın koşullarına uygun olarak gerçekleştirdiği tanıtım etkinlikleri kapsamında Ukrayna’da hayata geçirdiği çalışmalar turizmin çeşitlendirilmesi yönünde örnek bir model olma yolunda. Bu çalışmaların ilk sonuçları da alınmaya başlandı. Yılda 1.3 milyon turist ile Türiye'nin en büyük turizm pazarları arasında yer alan Ukrayna’dan gelen turistler sağlık, kültür ve kış turizmi için de rotayı Türkiye’ye çevirdi. Kış turizminde TÜROB, yerel yönetimler ortak bir çalışmalar yürütürken; sağlık turizminde de önemli adımlar atılıyor. Hastalıklarının tedavisi için başka ülkeleri umut kapısı olarak gören Ukraynalıların sayısı giderek artarken, Ukrayna vatandaşları arasında sağlık turizmi için en popüler ülke ise Türkiye oldu.

TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINI TERCİH EDİYORLAR

Kısa bir süre önce art arda Kiev’de gerçekleştirilen UITT Turizm Fuarı, workshop etkinliği ve Ukrayna-Türkiye Karma Komisyonu toplantısı sonrasında TÜROB bu pazarla ilgili bir araştırma raporu hazırladı. Raporda, halen olumsuz etkileri süren Çernobil felaketinden etkilenenlerin de tedavi amaçlı olarak Türkiye’ye geldiğine dikkat çekildi. Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Ukraynalı hastaların Türkiye’yi en çok kanser teşhisi ve tedavisi, ortopedi hastalıklarının tedavisi ve Da Vinci Robot yöntemiyle tedavi için ziyaret ettiğine işaret etti. Bayındır, şunları söyledi: “Uluslararası Sağlık Turizmi Doktorları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ukrayna’da kanser hastalarının yüzde 40’ı, nörolojik hastaların yüzde 10’u, ortopedik hastaların yüzde 6’sı, teşhis arayan hastaların yüzde 8’i, kemik iliği nakli yaptırması gerekenlerin yüzde 6’sı tedavi için yurt dışına gidiyor. Bunun yanında oftalmoloji, üroloji, solunum sistemi, kulak burun boğaz hastalıklarının tedavisi ve estetik cerrahi için de yurt dışında tedavi tercih ediliyor.”

KIŞ TURİZMİ POTANSİYELİ YÜKSEK

Ukraynalı turistlerin deniz ve sahil turizminin yanında termal, SPA ve talasoterapiye de ilgi duyduğunu belirten Bayındır, “Söz konusu alanda derinlemesine bilgi ve deneyim alışverişi yapılması ve ortak projelerin oluşturulması için Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığı’nın birimleri, ilgili sivil toplum örgütleri ile Ukrayna tarafının muadili kuruluşları bir alt çalışma grubu oluşturabilir. Böylece stratejik olarak planlama yaparak bir plan çerçevesinde çalışılabilir” dedi.

Türkiye’nin bugüne kadar Ukrayna’da yaz turizmi dışında ürün çeşitliği sağlayamadığını vurgulayan Bayındır, “TÜROB, Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmalarımız kapsamında, İstanbul, Kayseri ve Kapadokya destinasyonları ortak pazarlama çalışmalarını başlattık. İstanbul’da şehir ve kültür turizmi, Kapadokya’da kültür turizmi ve Kayseri’de kış/kayak turizmi ürünlerinin bir paket olarak Ukrayna pazarı için önemli bir cazibe alanı. Özellikle Kayseri/Erciyes, Kars/Sarıkamış ve Erzurum/Palandöken kayak tesisleri ile kış, sağlık ve kongre turizmi alanlarında etkin tanıtım gerekiyor. Ukrayna bu alanlarda önemli bir potansiyel barındırıyor” diye konuştu.

UKRAYNA'YA 330 BİN TÜRK GİTTİ

Bu arada TÜROB raporunda, Türkiye’den Ukrayna’ya yönelik talepte de dikkat çeken artış olduğu kaydedildi. Bu yıl 8 ayında Ukrayna’yı ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı 300 bini geçerken, haftalık uçak sefer sayısı ise 152’ye ulaştı. 2017’de bu sayı 270 bin kişi olmuştu. Yeni kimlik kartları (çipli) kullanan Ukrayna ve Türkiye vatandaşları, iki ülke arasında giriş, çıkış ve transit geçiş yapabiliyor; 180 gün için 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor.

Öte yandan geçen ay Kiev’de düzenlenen “Ukrayna-Türkiye Karma Komisyonu toplantısından aşağıdaki konular öne çıktı:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un Heyet Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda özetle; iki ülke arasında gelişen turizm ilişkileri ve yeni işbirliği alanları değerlendirildi.

Kış ve kültür turizmi için TÜROB tarafından başlatılan çalışma desteklenmektedir. Bu alanda her iki ülkenin de turist sayısını artırma şansı var.

Otellerin TV kanallarında mutlaka Ukrayna kanalı olması talep ediliyor.

‘Herşey Dahil’ konsepti için, Odessa’da faaliyet gösteren otellerin katılımında bir konferansın Türkiye tarafından düzenlenmesi talep ediliyor.

Kiev Tanıtma Müşavirliğimiz, 2019 Mayıs ayının ikinci haftasında Türkiye Turizm Festivali yapılmasını önermiştir.

Odesa’daki İstanbul parkında 2019 sonbaharında ortaklaşa İstanbul Festivali yapılması ve bu faaliyetin geleneksel hale getirilmesi önerilmiştir.