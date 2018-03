UITT Kiev Fuarı’nda Alanya'ya büyük ilgi

Yasin ARAZ

UKRAYNA’NIN başkenti Kiev’de bu yıl 24’üncüsü gerçekleşen UITT Fuarı’nın ikinci gününde de Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından temsil edilen Alanya standına ilgi sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı 500 metrekarelik stantta tanıtım çalışmalarını sürdüren ALTAV, 16’ncı kez fuara katılıyor. Fuarda Alanya’yı ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil ediyor. Alanya’nın Ukrayna’dan aldığı turist sayısını arttırmak adına fuarda yürüttükleri çalışmaları anlatan Dahaoğlu, “ALTAV olarak her fuarı önemsiyoruz ve özenle hazırlanıyoruz. Bu vesileyle operatörler ile ilişkilerimizi iyi yönde geliştirdiğimizi ve bu fuarda da 1 yıldır göremediğimiz acentalarımız ile görüşüp, Alanya üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Alanya Ukrayna’dan ciddi oranda turist alıyor ve her geçen yıl aldığımız bu rakamlar artıyor. Yarın (bugün) fuar sona erecek ama insanların ilgisi oldukça yüksek. Umuyoruz ki bu yıl çalışmalarımızın karşılığını en iyi şekilde alırız ve Alanya’ya, Alanya’daki otellere, Alanya esnafına dolu dolu bir sezon yaşatırız” dedi. Dahaoğlu, Ukrayna kanallarına da röportaj vererek Alanya'yı anlattı.

‘3 FİRMANIN GZP’YE BÜYÜK İLGİSİ VAR’

Fuara katılan ve çeşitli temaslarda bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın (GZP) işletmecisi TAV’ın Pazarlama Müdürü Serkan Karahatay, Ukraynalı tur operatörlerinin GZP’ye büyük ilgi gösterdiğini ve 2018 için önemli temaslarda bulunduklarını söyledi. Karahatay, “Coral Travel ile birlikte iki firmanın GZP’ye büyük ilgisi var. Diğerlerinin henüz net bir gelişme olmadığı için isim vermek doğru olmaz ama Ukrayna’da faaliyet gösteren çok önemli 2 firmadan daha GZP’ye büyük bir ilgi var. Eğer bu ilginin neticesindeki görüşmelerden olumlu sonuçlar alırsak GZP’ye Ukrayna’dan da uçuşlar kazandıracağız. Bu Alanya başta olmak üzere bölge adına çok önemli bir gelişme. Firmalar, Ukrayna’daki büyük Alanya ilgisinden dolayı GZP’ye yönelmeye başladılar. 2018 için olmasa da 2019 için 3 firma yeşil ışık yakmış durumda. Böyle bir şey gerçekleşirse Alanya’nın Ukrayna’dan aldığı turist sayısı iki kat artar” ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA-GZP UÇUŞU PLANLIYORUZ'

Coral Travel Ukrayna Direktörü İzzet Etke de, “GZP'ye zaten Rusya'dan ve Polonya'dan başlamış olduğumuz uçuşlarımız var. Ukrayna'dan da GZP'ye uçuş yapılması konusunda bir ön plan hazırladık. Bununla ilgili durumu değerlendirerek bir karara varacağız. Sonuçta uçuş programlarını değiştirmek bizim elimizde. Eğer böyle bir karar alınırsa uçuş yönünü değiştirmekle ilgili bir sıkıntımız yok. İki yıldır Alanya ve Side bölgesindeki Ukraynalı turist sayısında bir artış yaşanıyor. Ukrayna'dan gelen toplam yolcu sayısında Antalya bölgesine bakarsak Alanya'nın payı hepsinden hızlı bir şekilde artıyor. GZP'de bir uçak değerlendirmesi yapar ve uçuş yapma kararı alırsak, Ukrayna payında yaşanan sürekli artışların bu konuda en önemli etken olacağını düşünüyorum. Geçen sene 150 bin kişi getirdik. Ukrayna'daki artışlar Türkiye'deki fiyatların düşmüş olmasıyla doğru orantılı olarak yaşandı. 2018 yılında gerçekleşecek olan yolcu sayısını da yine fiyatlama belirleyecektir. Ukrayna'nın 5 bölgesinden Antalya'ya uçuş yapıyoruz. Kiev'den günde 2 kez, Lviv'den haftanın her günü, diğer bölgelerden de 3-4 uçuşumuz var. Ukrayna'daki en büyük firmayız. Ukrayna'da 320 şubemiz mevcut" diye konuştu.