UITT Fuarı'nda Alanya'ya büyük ilgi

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatmak ve Alanya'nın turizm pastasından aldığı payı arttırmak adına, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldığı UITT Fuarı'nın ilk gününde büyük ilgi gördü. Bu yıl 24'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan fuara ALTAV, 16’ncı kez katılmanın heyecanını yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı stantta yer alan ALTAV'ı fuarda ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil ediyor. 30 Mart tarihine kadar sürecek fuarın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşaviri İrfan Önal ile birlikte Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Mikhail Titarchuk birlikte yaptı. Açılışın ardından Alanya standını da ziyaret eden temsilciler, Dahaoğlu’ndan bilgiler aldılar. Fuarda Alanya standında çantalar, broşürler, Alanya haritaları başta olmak çok sayıda hediyelik ürün ve argümanlar misafirlere hediye edilecek. 3 gün boyunca tüm misafirlerin katılımına açık olacak fuarda, tur operatörlerinin ve acentaların temsilcileriyle görüşmeler yapılacak ve Ukrayna pazarının son durumuna ilişkin bilgiler alınıp rakamları arttırmanın yolları aranacak.

'FUARA OLAN İLGİ BÜYÜK'

Fuarın ilk gününe ilişkin izlenimlerini anlatan ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu, "En önemli detay fuarın büyümesi oldu. Geçtiğimiz yıllara oranla fuar katılımcı sayısı anlamında büyümüş durumda, bu diğer ülkelere nazaran bizler için çok daha önemli. Çünkü, biz Alanya olarak Ukrayna'nın iç savaşla boğuştuğu dönemlerde, diğer ülkelerin sırtını döndüğü dönemlerde buraya geldik, Alanya olarak birnevi onlara sahip çıktık şimdi de onlar bize sahip çıkıyor. 2014 yılında 284 bin Ukraynalı turistin geldiği Antalya'ya 2015'te 314 bin, 2016'da 572 bin, 2017'de de 750 bin turist geldi. Giderek artan bir ivme yakalamış durumdayız. 2018 hedefimiz bunu 1 milyona çıkarmak. Öte yandan Beyaz Rusya vatandaşlarının da Türkiye'ye yönelik uçak darlığından dolayı Ukrayna'ya geldiklerini ve Ukrayna üzerinden Türkiye'ye uçtuklarını öğrendik. Bu da bizler için ayrı bir sevindirici nokta" diye konuştu.

'2017'Yİ 180 BİN MİSAFİRLE TAMAMLADIK'

Ukrayna'nın en popüler tur operatörü Join-Up'ın Türkiye Kontrat Müdürü Kazım Yönden de, "Ukrayna Türkiye için çok önemli bir ülke. Çünkü şu anda Türkiye'ye en çok turist gönderen üçüncü ülke. 2017'yi sadece Antalya'da 750 bin Ukraynalı misafirle kapattık. Türkiye genelinde ise bu rakam 1 milyon 200 bin dolaylarında. Oldukça iyi bir ivme var. Geriye dönük 3 yılda yüzde 350 gibi bir büyüme var. Bu heyecanlandıran bir rakam. Biz şu an Ukrayna'nın pazar lideri olan bir firmayız. Mısır spesiyalisti bir tur operatörüyken 2015'te Türkiye kapasitesini arttırmaya başladık. Bu da 2017'de 180 bin kişiye ulaştı. Join-Up olarak bizler de Alanya'yı ve Antalya'yı oldukça önemseyip yatırımlarımızı arttırıyoruz.

'280 BİN MİSAFİR GETİRECEĞİZ'

Alanya için şu an tek eksiğimiz Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçağımızın olmayışı. Antalya çok ciddi geceleme ürettiğimiz bir destinasyon. Türkiye'deki pozitif gelişmeler çok önemli oranda etkiledi bizleri. Nisan ayı itibariyle uçuşlara başlayacak bir havayolu firmamız olacak. İsmi Sky-Up. Nisanda ilk uçaklar gelmeye başlayacak. 4 uçakla başlayıp 12 uçağa kadar planlamalar var. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Geçen yıl Antalya'yı 180 bin misafirle bitirdik. Bu bizim için ayrıca önemli. 2015'te 45 bin, 2016'da 137 bin rakamlarını almıştık. 2018 için aldığımız koltuk sayısı 280 bine ulaştı.

'13 DESTİNASYONDAN DAHA UÇUYORUZ'

Şirketimizin çok fazla avantajı var, bilinen 6 destinasyon dışında 13 destinasyondan daha uçuyoruz. Buradaki daha küçük bölgelere de ilgi gösteriyoruz ve o bölgedeki insanların da bize ilgi gösterdiğini görüyoruz. Daha fazla insana ulaşıp daha fazla turist getirmek istiyoruz. Erken rezervasyon rakamları şu anda geçtiğimiz yıllara oranla çok ciddi oranda artışlara ulaştı. Şu ana kadar beklediğimiz gecelemenin yüzde 25'ini erken rezervasyonlarla yapmış olduk. Bu bölge adına çok önemli bir gelişme. Bu pazarın erken rezervasyon alışkanlığı olmadığını da belirtirsek bu daha da önem kazanıyor. İnsanlar Antalya'da en iyi en dolu dönemde tatil yapma fırsatını kaçırmak istemiyor. Öncelikleri her zaman Kemer oluyor Ukraynalı turistler için ama Alanya şu an Kemer ile başabaş gidiyor. Her şey yolunda" dedi.