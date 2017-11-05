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'Uçak desteği büyüyor'

Turizm Bakanı Kurtulmuş, 3. Turizm Şurası'nda tartışılan konuları stratejik eylem planına dönüştüreceklerini söyledi

'Uçak desteği büyüyor'

Turizm Bakanı Kurtulmuş, 3. Turizm Şurası'nda tartışılan konuları stratejik eylem planına dönüştüreceklerini söyledi

05 Kasım 2017 Pazar 21:22
'Uçak desteği büyüyor'
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 15 yıl aradan sonra 'Büyük Hedefler İçin Çalışmanın Tam Zamanı' sloganıyla düzenlenen 3. Turizm Şurası önceki gün sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 3. Turizm Şurası'nın sonunda kararlarını açıkladı. Kurtulmuş, komisyonda tartışılan konuların gözden geçirerek, stratejik eylem planına dönüştüreceklerini belirtti. Türkiye'nin turizm sektörü anlamında iki önemli atılımı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bunlardan birinci evre Turgut Özal'ın başlatmış olduğu Antalya Havaalanı, Saffet Arıkan Bedük o zaman Antalya Valisi, oraya geldiği zaman meşhur bir sözü var 'Hayal ediyorum Antalya'da bir havaalanı olsun, en az da 2 milyon turist gelsin.' Allah'a çok şükür şu anda Antalya'ya 12 milyon turist geldi. İkinci evre ise turizmin rekabetçi bir hale gelebilmesi için altyapı lazım.
'HEDEFİMİZ 4'ÜNCÜ EVRE'
Havaalanlarının, ulaşım imkanlarının olması lazım, hızlı trenlerinizin, duble yollarınızın olması lazım. Bu da turizmin ikinci evresidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığıyla birlikte başlayan dönemde şimdiye kadar devam eden ve bundan sonra da sürecek olan süreçte Türkiye gerçekten turizm için gerekli olan altyapıda fevkalade önemli mesafe kat etmiştir. Bundan sonraki dönemde 3. evre diyelim. İnşallah kısa süre içerisinde küresel ölçekte en iyi rekabet edebilen ülkelerden birisi oluruz. Çok kısa bir süre sonra 4. evreyi başlatmak nasip olur" diye konuştu.
'UZAKDOĞU'DA YENİ KAPILAR AÇILACAK'
"3. evrenin başlangıcı için tam zamanıdır" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Bu bir hamle, seferberlik dönemidir. Bu evrenin üç tane stratejik ana direği olması gerekiyor. Bunlardan birisi pazar çeşitlendirmesidir. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Malezya'yı Uzakdoğu Asya ülkelerini yeni kapı olarak göreceğiz" dedi.
'TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI BAŞLADI'
Dünyada birden fazla karanlık odağın İslam karşıtlığını ve özellikle son yıllarda Türkiye karşıtlığını önemli bir siyasal araç olarak kullandığını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye karşıtlığı özellikle son yıllarda Avrupa'daki seçimler dolayısıyla daha da fazla prim yapmaya başladı. Önce Müslüman düşmanlığı, göçmen düşmanlığı şeklinde başlayan bu husus maalesef Türkiye'ye karşı açık bir düşmanlık şekline dönüştü. Türkiye'ye karşı son derece olumsuz bir propaganda, algı operasyonu başladı. Buna FETÖ gibi karanlık odalar, PYD, PKK gibi karanlık odakların DEAŞ gibi küresel propaganda networkünü kattığınız zaman 'Aman ha Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye güvenli olarak seyahat edilecek bir ülke değildir' bunlar söylendi.
'SİYASETİN DİLİ BAŞKA 
 TURİZMİN DİLİ BAŞKADIR'
3 gün evvel turizm Eylül ayı rakamları açıklandı. Bir tane Alman'ın Türkiye'ye gelmemesi lazım ama 3 milyona yakın Alman turist Türkiye'ye geldi. Bu bizim sektörümüzün algıları pozitif hale getirmek için elinde önemli bir güç olduğunu gösteren çok değerli bir rakamdır. Siyasetin dili başka turizmin dili başkadır" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Göbeklitepe'yi dünyada hala çok az kişinin bildiğini söyleyerek, son derce önemli uluslararası belgeselde Göbeklitepe esaslı bir bölümün oynamasını sağlayacaklarını ve bunun Türkiye'ye katkısı olacağını kaydetti.
'YENİ TURİZM YASASI'NA İHTİYAÇ VAR'
Turizmde yeni stratejik planın ortaya konulması gerektiğini bildiren Kurtulmuş, "Burada konuşulanları en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, bakanlıklar arasında koordinasyon, turizm yönetimi, destinasyon yönetimi ve bölgesel yönetim bakımından koordinasyonun bir ihtiyaç olduğu açıktır. 8 bakan arkadaşımızla oturduk, çok verimli bir toplantı oldu. Çok fazla yasal düzenlemeyi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Özellikle yeni bir turizm yasasına ihtiyaç olduğu da açıktır. Bununla ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde sonuçlandıracağız" açıklamasında bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin iddiası ve hedefleri olan bir ülke olduğunu anlatarak, "2053 hedefi olarak turizm sektörünün önüne koyduğu 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm geliri hedefini de inşallah bundan sonra yükselteceğiz. Buna ulaşmak için canla başla çalışacağız. Bu hedeflerin gelecekle uyumlu hale gelmesini sağlayacağız. hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz inşallah" dedi.
'UÇAK DESTEKLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK'
Bir takım teşviklere ihtiyaç olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bu teşvikleri güncelleyerek önümüzdeki dönemde yine sürdüreceğiz. Hele hele yabancı yatırımcının çekilebilmesi için mutlaka bazı teşviklerin olması gerekir. Ama bizim yerli yatırımcılarımız bakımından da bu teşvikleri artıracağız. Örnek olsun diye söylüyorum, bu sene inşallah geçen sene verdiğimiz turizm acentalarına uçak desteklerini artırarak devam edeceğiz. 6 bin dolar olan limiti 9 bin dolara kadar çıkaracağız. Hazırlığımızı tamamladık. Ölü mevsimlerde turist getirenlere daha çok vereceğiz. Şimdiye kadar Türkiye'ye gelmeyen ülkelerden getirenlere daha çok vereceğiz. Ama yüksek sezonda getirene de biraz daha az vereceğiz. Bu planı uygulayacağız. Farklı teşviklerimiz olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Bakanı KurtulmuşTurizm Şurası
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