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Üç iflasta bir milyon yolcu mağdur oldu! Avrupaya teminat çağrısı

Avrupa Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği tarafından hazırlanan bir rapor, 2017 yılında Avrupa'da iflas eden 3 hava yolunun nelere mal olduğunu ortaya koydu

Üç iflasta bir milyon yolcu mağdur oldu! Avrupaya teminat çağrısı

Avrupa Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği tarafından hazırlanan bir rapor, 2017 yılında Avrupa'da iflas eden 3 hava yolunun nelere mal olduğunu ortaya koydu

14 Ocak 2018 Pazar 13:52
Üç iflasta bir milyon yolcu mağdur oldu! Avrupaya teminat çağrısı
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AVRUPA Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği (ECTAA) tarafından hazırlanan raporda, 2017'de iflas eden Air Berlin, Monarch Airlines ve Niki Air'in nelere mal olduğunu ortaya konuldu. Birlik, Avrupa Komisyonunun bu tip durumlara karşı yolcuları daha iyi koruyacak önlemler almasını istedi.
3 BÜYÜK İFLAS

Hazırlanan rapora göre, iflas eden Air Berlin, Monarch Airlines ve Niki Air büyük sayılarda yocunun mağdur olmasına neden oldu. Rapordaki detaylara göre, Monarch'ın iflasıyla 110 bin yolcu ülke dışında mahsur kalırken, ileri tarihli rezervasyon yapan 750 bin yolcu da uçuşunu gerçekleştiremedi.

Air Berlin'in iflasıyla birlikte ise 180 bin yolcunun uçuşunu gerçekleştiremediği ve ayrıca yolculara tazminat ödenmediği kaydedildi.

3 İFLASTAN ETKİLENEN YOLCU SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Niki Air iflası ise 210 bini tur operatrleri üzerinden, 200 bini ise münferit olarak satın alan 410 bin yolcunun mağdur olmasına neden oldu. Bu üç hava yolu şirketinden iflasından etkilenen yolcu sayısı ise 1 milyonu geçti.

YOLCULARA GERİ ÖDEME YAPILMADI

Monarch Airlines ve Niki iflasları sonrası mağdur olan yolculara geri ödeme yapılmadığı belirtilirken, Air Berlin'in uçuşlarını aşamalı bir şekilde durdurduğu ve bu nedenle mağduriyetin daha az olduğu, buna rağmen mağdur yolcuların parasının ödenmediği kaydedildi.

''YOLCUYU KORUYACAK ZORUNLU BİR MEKANİZMA DEVREYE SOKULMALI''

Bu nedenle ECTAA, Avrupa'daki karar alıcılara seslenerek, ''Hava taşımacılığından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi ve müşterinin korunması için zorunlu bir mekanizmanın devreye sokulmasını talep etti. ECTTA, böyle bir kararın hem Avrupa Birliği ülkelerindeki hava yolu şirketlerine, hem de Avrupa'ya taşımacılık yapan tüm hava yollarına uygulanması gerektiğini ifade etti. 

''HAVACILIK SEKTÖRÜ KIRILGAN''

 ECTAA Başkanı Merike Hallik, bir tanesi Avrupa'nın 10. büyük hava yolu olmak üzere, yaşanan son üç iflas, havacılık sektörünün kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi. Hallik, ''Avrupa havacılık sektöründe daha ileri konsolidasyonların yaşanacağı görülüyor. Bu nedenle, tıpkı acenteler ve tur operatörleri gibi, hava yolu şirketlerinin de mali başarısızlıklarına karşı garanti sunmalarının zamanı geldi.'' açıklamasında bulundu.
 

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AİR BERLİNMonarch AirlinesNiki AirAvrupa Seyahat AcentalarıTur Operatörleri Birliği
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