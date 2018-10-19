TYD uluslararası yatırımcılara Türk turizmini tanıtıyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Akdeniz Resort ve Otel Yatırımları Forumu'nda Türkiye'yi temsil ediyor

TYD uluslararası yatırımcılara Türk turizmini tanıtıyor
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TYD, 17-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Atina’da düzenlenen Akdeniz Resort ve Otel Yatırımları Forumu'nda  Türkiye’yi temsil ediyor. İki gün sürecek konferansta önemli turizm ülkelerinden sektör temsilcileri kendi ülkelerine ait turizm yatırım tecrübelerini ve turizm alanındaki cazibelerini aktarmaya çalışacaklar.

18 Ekim 2018 günü Forumun Bölgesel Yuvarlak Masa bölümünde TYD Eski Başkanı Oktay Varlıer ile TYD Üyeleri Kaan Kavaloğlu Ece Tonbul Kilit ve Hande Tibuk, Türkiye’nin seyahat ve konaklama alanındaki hızlı büyümesini ve 2016 dönemini takip eden geri dönüş hikayesini ele alarak, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli uluslararası yatırımcılarla paylaştı.

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