Turuncu Bayrak uygulaması 250 otel ile başlıyor

GIDA İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu, otellerdeki gıda israfının önüne geçmen için önemli bir adım atıyor. İsrafın önüne geçmek için ilk etapta 250 otelle çalışma başlatacak olan platform, 5 yıl içinde turizm bölgelerindeki gıda israfını yüzde 70 azaltmayı hedefliyor. 820 milyondan fazla insanın açlık çektiği dünyada, insanların tüketimi için üretilen gıdanın 3'te birinin (1,3 milyar ton) çöpe gittiğine dikkat çeken platform, Türkiye'de ise bu miktarın 18 milyon ton olduğuna dikkat çekiyor. FAO verilerine göre, gelişmiş ülkelerdeki gıda israfı 680 milyar dolar, gelişmekte olan ülkelerdeki ise 310 milyar dolar. Türkiye'de ise bu miktar 37 milyar dolar. Gıda israfının önüne geçmek isteyen platform, oteller için mavi bayrak uygulamasına benzer bir uygulama başlatıyor. 250 otelle başlanacak olan turuncu bayrak uygulaması çerçevesinde, otellerdeki tabakların küçültülecek, personel eğitilecek ve gıda israfına dikkat çeken afişler asılacak. Ayrıca, otellerde konaklayan ailelerin çocuklarına da animatörler aracılığıyla farkındalık eğitimi verileceğini kaydetti.