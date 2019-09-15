TÜRSAB'ta seçim tarihi belli oldu

Alper Kutay

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Alanya Bölge Temsil Kurulu'nda seçim tarihi belirlendi. Genel merkez tarafından tüm BTK'ların seçim tarihleri açıklandı. TÜRSAB Alanya BTK 2. Başkanı olan ancak daha sonra bazı sebeplerden istifa eden ve başkan adayı olduğunu açıklayan Kerim Yılmaz, seçim tarihini sosyal medya hesabından paylaştı. İstifasından kısa bir zaman sonra TÜRSAB Alanya BTK için yeni dönemde başkan adayı olduğunu açıklayan ve 'Alanya için el ele' sloganıyla hareket eden Kerim Yılmaz, tarihin belirlenmesi hakkında ise şunları söyledi: "Seçim takvimi yok diyenler, buyurun. 16 Ekim Alanya seçimi, hayırlısı ile değişim gerek. Tertemiz bir yönetim oluşturacağız. Alanya’da turcu ismini silip acentacı kimliği oluşturacağız. Makam, menfaat, koltuk, çıkar için değil, Alanya ve Gazipaşa için el ele."