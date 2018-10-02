TÜRSAB'tan acentelere film uyarısı

TÜRSAB'tan yapılan duyuruda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısına yer verildi. EGM'nin yazısında ölümlü trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, "Bu yolda hep birlikteyiz" kampanyasının başlatıldığı belirtildi. Yazı da otobüs şoförü, yardımcı personeli ve yolcuların seyahat süresince emniyet kemeri takmalarının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Söz konusu yazıda; otobüslerde seyahat esnasında emniyet kemerini takılı durumda bulundurmayan, görsel ve işitsel vasıtalarla gerekli duyurularda bulunmayan araç şoförü ve yolculara 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun 78’inci maddesi gereğince gerekli ceza-i işlemlerin uygulanacağı belirtildiği ifade edildi.

Hareketten hemen sonra ikaz da film de zorunlu

Bu çerçevede seyahat firmalarında faaliyet gösteren yolcu otobüslerinde, terminal, ara durak ve dinlenme tesisleri gibi hareket noktalarından çıkış yapılmadan önce veya hareketten hemen sonra tüm yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz edilmesi ve ikaza müteakip Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan filmin izletilmesinin gerektiği belirtildi.