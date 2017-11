TÜRSAB'ta yarış kızıştı

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) 3 Aralık'ta gerçekleşecek 23. Olağan Genel Kurulu öncesi başkan adayları Hasan Erdem ve Firuz Bağlıkaya, Alanya Filika Restoran’da seyahat acentaları temsilcileriyle bir araya geldi. Alanya ve Side bölgesinden 124 acentanın katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Keşfet Tur sahibi Murat Çeviker, problemlerin giderek büyümesi karşısında TÜRSAB’ın duyarsız kalmasının kendilerine büyük zarar verdiğini söyledi. Alanya ve Side acentaları olarak soruna çözüm ararken ortaya çıkan iki başkan adayının birleşmelerinin kendileri için ümit ışığı olduğunu belirten Murat Çeviker "Acentalar olarak iki adayı buraya davet ederek projelerini açıklamalarını ve acentaların sorularına cevap vermelerini istedik" dedi.

'BİZİ YALNIZ BIRAKANLARA GÜLE GÜLE DİYECEĞİZ'

Kurumun 20 yıldır gerileme sürecinde olduğunu söyleyen TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem "Biz sizler için aday olduk. Biz bu ülkenin sevdalısıyız. Bu sektörden geçinen insanlarız ve turizm sektörüne vefa borcumuz var. Bu sektör can çekişirken biz zevk-i sefa içinde yaşayamayız. Ben ve dava arkadaşlarım ile bu yanlış gidişi durdurmak, bizi hiç düşünmeyen, bizi yalnız bırakanlara ‘Güle güle’ demek için buradayız" diye konuştu.

'TÜRSAB AİLE ŞİRKETİ HALİNE DÖNÜŞTÜ'

"TÜRSAB’ın 10 bin üyesinin gücünü artırmak, pazar paylarını büyütmek, kalitelerini artırmak için hiçbir çalışması olmadı" diyen Erdem, "10 bin üyenin TÜRSAB tarafından eğitilip yetiştirilmesi gerekmektedir. Ülkenizi tanımazsanız turizmci olamazsınız. Yabancı dil bilmeniz gerekir ki ülkenizi savunabilesiniz. Eğitimle her bir acenta dünya vatandaşı ve birer kültür elçisi olacaktır. Zor günlerde Türkiye’nin iç dinamiklerini harekete geçirmek için ülkenizi tanıtmalısınız. Incoming yapan yaklaşık 3 bin acentaya ise dünyayı tanıtmalısınız. TÜRSAB’ın info gezilerine bakın, eş, dost ve personel gezileri haline geldiğini görürsünüz. Genel kurula gelip 20 yıl bizi oyalayan, bizleri kandıran o insanlara ‘Git’ demesini bilmeliyiz. TÜRSAB’ın miladı için 20 günümüz kaldı. Bugüne kadar şark kurnazlığı ile hepimizi uyuttular" şeklinde konuştu.

'BİZİ GÜNDEN GÜNE ÖLDÜRÜYORLAR'

TÜRSAB Başkan Adayı Firuz Bağlıkaya ise, "Özellikle Alanya’da olmaktan dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Burası benim 20 yılı aşkın operasyon yaptığım ve direkt turist getirdiğim bir bölge. Mesleğimize ihanet etme noktasına kadar geldi işler. Bizle alakası olmayan insanlar bizim adımıza hükümetle görüşmelere gidiyor ve bizim hiç sıkıntımız olmadığını anlatıyorlar" dedi. Bütün sıkıntının kaynağının koltuk derdi olduğunu belirten Bağlıkaya, "Yanlış bir şey söyleriz de kulağımızdan tutup bizi atarlar mı diye korkuyorlar. Biz de diyoruz ki, 'Koltuk derdi olan insanın hizmet yapmaya imkanı olmaz.' Siz gerçekten hizmet yapmak istiyorsanız bu koltuğu her an bırakmaya hazır olacaksınız. Burada şunu söylemek istiyorum, ayağımıza her geçen gün kurşun sıkıyoruz. Her gün 2 tane seyahat acentası kuruluyor. Bir şey artıyor mu arkadaşlar? 2015 sezonundan beri turizm pastamızda bir gelişme oldu mu? Ne oluyor? Bu acenta belgeleri dağıtılıyor, kuruma para lazım çünkü. Gidiyorsun cebinde 5 bin lira para var, üzerine senet yapıyorlar, taksitle belge veriyorlar. Bizi her geçen gün yavaş yavaş öldürüyorlar" diye konuştu.