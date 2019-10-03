TÜRSAB'ta geri sayım başladı

Meryem KANBEROĞLU

16 EKİM'DE gerçekleştirilecek TÜRSAB Alanya BTK seçimlerinde başkan adaylığını açıklayan Kerim Sarıkaya, üye acenteleri ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim gününe kadar tüm acenteleri ziyaret edecek olan Sarıkaya, acenteci üyelerinin sorunlarını ve görüşlerini dinliyor. Kendisine iletilen sorunları ve çözüm önerilerini not alan Sarıkaya, projelerini ise aldığı notlar çerçevesinde oluşturuyor.

'HERKES HUZURLU OLSUN İSTİYORUZ'

Ziyaretler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Sarıkaya, “Biz tüm acentelerimizi ziyaret ediyoruz. Sorunlarını ve çözüm önerilerini dinliyoruz. Çünkü TÜRSAB Alanya BTK’yı birlikte yöneteceğiz. Tüm üyelerimiz bizim için değerlidir. Biz Alanya turizmi için yapılabilecek her hamlenin içerisinde varız. Bu bağlamda acenteci kardeşlerimizin ve ağabeylerimizin görüşleri de bizim için değerli. Bizim kapımız herkese açık. Biz üyemizin kimi desteklediğine bakmıyoruz, herkesin huzurlu olacağı projelere imza atmak istiyoruz” dedi.