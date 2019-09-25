TÜRSAB seçime gidiyor: 'Çıkar çatışmaları son bulacak'

Ramazan ÖZDEMİR

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Alanya Bölge Temsil Kurulu 16 Ekim’de seçime gidiyor. Genel Kurul için geri sayım devam ederken, başkan adayları da bir bir açıklanıyor. Son olarak Kerim Sarıkaya, Caligo Apart Otel bünyesinde düzenlenen kokteyl ile adaylığını duyururken, yapmış olduğu açıklamaya TÜRSAB'da yaşanan son gelişmeler ve beraberlik çağrısı hakimdi. Sarıkaya "Hep bir ve beraber çalışmak için bu yola çıktık. Bugün benim için oldukça anlamlı bir gün. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğimizin Alanya yapılanması olan Alanya Bölge Temsil Kurulu’nun seçimleri 16 Ekim’de yapılacak. Ben de gerekli gördüğüm lüzum üzerine seçimlerde tekrar aday olma gereksinimi hissettim. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde de aday olmuş ve 3 oy farkla seçimi kaybetmiştim. Ancak o zaman da ifade ettiğim gibi TÜRSAB’da birlik beraberliğe ihtiyaç var. Çıkar kavgaları uzun sürmeden kazanan yönetimin kendi içerisinde kopmasına neden oldu. Ben 14 yıl yöneticilik yaptığım eski adıyla TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu’nda hiçbir yönetim kurulu üyemiz istifa etmedi. Çıkar çatışmaları yaşanmadı. Biz burada acenteci arkadaşlarımızın huzur içerisinde çalışmasını amaçlıyoruz. Ortak paydamız olan daha güzel turizm için çaba harcıyoruz. Biz atama ile geldiğimiz dönemde dahi atama ile demokrasi olacağını ifade ederek seçim için baskı yapmış ve tekrardan BTK başkanlarının seçimle gelmesini sağlamıştık. Çünkü demokrasinin, adaletin olmadığı yerde huzurdan bahsedilemez. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Burada hem lokal acentelerimiz hem de incoming acentelerimizin birliktelik içinde olması gerektiği için bulunuyoruz. Çünkü her iki tür acentemiz de turizm için olmazsa olmaz konumda. Buraya kadar gelerek bu güzel günde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım. En büyük ricam ise hangi adaya oy verecekseniz fark etmez ancak genel kurula mutlaka katılın” diye konuştu.